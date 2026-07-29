Вы всю жизнь хранили яйца неправильно: вот сколько они на самом деле остаются свежими

Сколько хранятся яйца в холодильнике / © pexels.com

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На самом же деле они могут оставаться безопасными для потребления гораздо дольше. Главное — правильно их хранить и знать, на какие признаки обращать внимание.

Сколько хранятся яйца в холодильнике

По рекомендациям экспертов по пищевой безопасности, сырые куриные яйца в скорлупе могут храниться в холодильнике от 3 до 5 недель при постоянной температуре около +4 °C или ниже. При этом дата на упаковке не всегда означает, что после нее продукт автоматически становится неприменимым.

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Со временем качество яйца постепенно ухудшается: белок становится реже, а желток менее упругим. Однако это не означает, что продукт обязательно опасен.

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Почему не стоит сразу выбрасывать яйца по истечении срока годности

Дата «Лучше потребить до» или аналогичная маркировка помогает производителям и магазинам контролировать оборот продукции. Если яйца постоянно находились в холодильнике и не имеют признаков порчи, часто остаются пригодными еще некоторое время после этой даты.

Впрочем, полагаться только на календарь не стоит. Перед использованием лучше проверить продукт.

Как понять, что яйцо уже испортилось

Самый простой способ — разбить яйцо в отдельную миску.

Выбросить его следует, если:

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появился резкий неприятный или серный запах;

белок или желток имеют необычный цвет;

на скорлупе есть трещины, плесень или слизь;

содержимое выглядит подозрительно или имеет странную консистенцию.

Популярный «водный тест», когда яйцо опускается в воду, может лишь примерно показать его возраст. Если яйцо всплывает, значит, внутри увеличилась воздушная камера, но такой результат не всегда свидетельствует о порче. Окончательный ответ дают только запах и внешний вид после разбиения.

Как правильно хранить яйца

Чтобы яйца дольше оставались свежими, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:

оставляйте яйца в оригинальной картонной упаковке;

храните их на внутренней полке холодильника, а не на дверце;

поддерживайте стабильную низкую температуру;

Не мойте яйца перед хранением — это может повредить естественный защитный слой.

Картонная упаковка также помогает защитить яйца от посторонних запахов, ведь скорлупа имеет ячеистую структуру и легко их впитывает.

Домашние и магазинные яйца: есть ли разница

Домашние яйца могут храниться иначе, чем магазинные, особенно если они не были вымыты после сбора. В разных странах правила обработки яиц отличаются, поэтому универсальных терминов нет. Если вы приобретаете домашние яйца, лучше уточнить у продавца, проходили ли они мойку и как их рекомендуется хранить.

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Не спешите выбрасывать яйца только потому, что дата на упаковке уже истекла. Если они правильно сохранялись, не имеют неприятного запаха, а их вид не вызывает сомнений, продукт может оставаться безопасным еще несколько недель. Правильное хранение поможет не только избежать рисков для здоровья, но и снизить пищевые отходы и сэкономить деньги.

FAQ

Как можно хранить яйца в холодильнике?

При правильных условиях хранения сырые яйца в скорлупе остаются 3-5 недель. При этом важно держать в холодильнике при температуре около +4 °C и не оставлять надолго при комнатной температуре.

Как проверить, свежее ли яйцо?

Самый надежный способ — разбить яйцо в отдельную емкость. Если оно имеет нормальный запах, естественный цвет и нормальную консистенцию, его можно использовать. Если же появился резкий запах, изменился цвет или другие признаки порчи, такое яйцо лучше выбросить.

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