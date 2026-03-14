Вы всю жизнь мыли противень зря: простой трюк для запекания делает это действие лишним

После этого приема ваш противень всегда будет оставаться чистым. Его не придется мыть даже после использования.

Уловки для дома: как не мыть противень после запекания

Уловки для дома: как не мыть противень после запекания

Все, что вам нужно, это обычный рукав для запекания. Его нужно разрезать вдоль одной стороны, развернуть и расстелить полученное «лист» на противень так, как вы расстелите пергамент.

После этого можете раскладывать сверху все, что нужно запечь: пиццу, горячие бутерброды, мясо, овощи, рыбу.

Когда приготовление завершится и вы уберете блюдо, рукав для запекания можно будет аккуратно приподнять и выбросить. Противень останется чистым — не будет ни пригоревшего жира, ни разводов или кусочков. Рукав выдерживает высокую температуру, не рвется и не протекает.

Этот способ гораздо удобнее использования пергамента, ведь рукав для запекания плотнее и он не прилипает.

