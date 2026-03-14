Вы всю жизнь мыли противень зря: простой трюк для запекания делает это действие лишним
После этого приема ваш противень всегда будет оставаться чистым. Его не придется мыть даже после использования.
Все, что вам нужно, это обычный рукав для запекания. Его нужно разрезать вдоль одной стороны, развернуть и расстелить полученное «лист» на противень так, как вы расстелите пергамент.
После этого можете раскладывать сверху все, что нужно запечь: пиццу, горячие бутерброды, мясо, овощи, рыбу.
Когда приготовление завершится и вы уберете блюдо, рукав для запекания можно будет аккуратно приподнять и выбросить. Противень останется чистым — не будет ни пригоревшего жира, ни разводов или кусочков. Рукав выдерживает высокую температуру, не рвется и не протекает.
Этот способ гораздо удобнее использования пергамента, ведь рукав для запекания плотнее и он не прилипает.