Вы всю жизнь мыли волосы неправильно: эксперт раскрыла главную ошибку
Эксперт-парикмахер рассказала, как правильно мыть голову, чтобы волосы оставались чистыми, блестящими и не жирнели уже следующего.
Большинство людей даже не догадываются, что моют волосы неправильно. Хотя ощущение чистоты после душа приятно, именно из-за неправильной техники мытье волос может выглядеть тусклым, тяжелым и быстро пачкаться.
Об этом сообщает Mirror.
Об этом рассказала профессиональная парикмахерша Мэри из Кингстона-на-Темзи, которая делится советами по уходу за волосами в TikTok. Она объяснила, что даже регулярно моющие голову часто оставляют нижнюю часть волос недостаточно очищенной.
"Причина, по которой волосы снизу кажутся тяжелыми или грязными, проста - вы просто не моете их как следует", - говорит эксперт.
1. Мойте не только верхушку
Мэри отмечает: большинство людей концентрируются только на макушке, забывая о нижней части волос.
"Возьмите немного шампуня для верхушки, а затем отдельно нанесите еще порцию на затылок. Тщательно вотрите средство в кожу головы, даже если для этого придется закрепить волосы булавкой", - советует она.
2. Дважды наносите шампунь
По словам парикмахерши, первое мытье удаляет основные загрязнения, жир и остатки средств для укладки, а второе — очищает глубже.
"Во время первого мытья шампунь может плохо пениться - это нормально. Он "борется" с грязью. На втором этапе пены будет больше, и очистка станет более эффективной", - пояснила она.
3. Смывайте тщательно
Мэри также напомнила, что шампунь нужно тщательно смывать после каждого нанесения — сначала с верхней части головы, потом с нижней. Если этого не сделать, остатки средства могут создать чувство грязи даже после мытья.
Совет от эксперта:
Регулярно очищайте волосы дважды, уделяя внимание всей длине – не только корням. Так оно будет выглядеть более легким, блестящим и оставаться чистым дольше.