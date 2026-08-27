Вы всю жизнь неправильно варили бульон: какое мясо сделает его невероятно насыщенным

Бульон / иллюстративное фото / © Фото из открытых источников

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Чтобы приготовить вкусный и прозрачный бульон, важно правильно выбрать мясо. Секрет наваристого вкуса кроется именно в костях, поэтому лучше всего сочетать сразу несколько разных кусков.

Даже если в магазинах действуют выгодные скидки, не стоит покупать всё подряд — лучше знать, какое именно мясо подходит для этого блюда и как избежать типичных ошибок при приготовлении. Об этом пишет Fakt.pl.

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Многие опытные повара считают, что лучший бульон получается при сочетании нескольких видов мяса. Отличную основу для этого блюда составляет говядина (особенно грудинка, обрезки или голень), которую дополняет мясо индейки (крылышки или ножки). Также довольно часто в бульон добавляют утку, которая обогащает его вкус и аромат.

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Важно, чтобы мясо было с костью. Именно костный мозг и коллаген придают бульону более насыщенный вкус и слегка бархатистую текстуру. Эти продукты легко приобрести в большинстве популярных сетей супермаркетов.

Секрет приготовления бульона от польской рестораторши

Ресторатор Магда Геслер отмечает, что для приготовления идеального бульона одинакововажны и качественное мясо, и правильно подобранные специи. Например, обычная гвоздика придает блюду приятный легкий аромат.

В варшавском ресторане «У Фукера» блюдо готовят из смеси говядины, курицы и индейки, добавляя свежие овощи. Также в бульон обязательно кладут лавровый лист, душистый перец, любисток и свежие корнеплоды, а сам суп долго варят на самом маленьком огне, чтобы полностью раскрыть все вкусы.

Как приготовить прозрачный бульон

Прозрачный бульон — это, прежде всего, результат правильной техники приготовления. Мясо нужно залить холодной водой и довести до кипения на медленном огне. Во время приготовления необходимо регулярно снимать пену, которая появляется на поверхности.

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Кроме того, эксперты рекомендуют:

готовить бульон на медленном огне,

не доводить блюдо до интенсивного кипения,

не перемешивать бульон во время варки,

процеживать готовый бульон через сито.

Бульон, приготовленный таким образом, сохранит свою прозрачность и насыщенный аромат.

Можно ли использовать любой вид мяса для бульона?

Тем, кто считает калории, хорошо подойдет мясо курицы, индейки или кролика, хотя для более насыщенного вкуса кулинары советуют сочетать разные виды мяса.

В то же время Магда Гесслер довольно критично относится к бульону, приготовленному исключительно из курицы. Она даже публично отмечала, что считать курицу полноценным мясом ошибочно, ведь эта птица часто выращивается с использованием гормонов.

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Как бы то ни было, главный секрет хорошего бульона заключается в другом: нужны качественные куски мяса с косточкой, свежие овощи и время. Только варка на слабом огне придаёт бульону насыщенный вкус и аромат.

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