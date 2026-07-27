Вы всю жизнь неправильно выбирали яйца: вот почему разница между мытыми и немытыми важнее, чем кажется

Чем отличаются мгновенные и немытые яйца / © pexels.com

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Эксперты объясняют: дело не в том, какие яйца лучше, а в том, как они обрабатывались после того, как их снесла курица.

Почему яйца вообще моют

Сразу после сноса яйцо покрывает тонкий природный слой, который называют кутикулой. Он выполняет роль природного барьера, защищая скорлупу от проникновения бактерий через ее микроскопические поры.

Во время промышленной мойки этот защитный слой частично или полностью смывается. Именно поэтому после очищения яйца становятся более уязвимыми к внешней среде.

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Чтобы компенсировать потерю естественной защиты, мгновенно яйца необходимо постоянно хранить в холодильнике.

Почему в Европе яйца часто не моют

Во многих европейских странах яйца продают практически без мытья. Производители делают ставку на сохранение природной кутикулы, которая помогает дольше защищать содержание яйца от бактерий.

Кроме этого, большое внимание уделяется профилактике заболеваний птицы, должной гигиене на фермах и контролю качества производства. Благодаря этому яйца могут дольше оставаться безопасными даже без промывки.

Однако после покупки многие производители все равно рекомендуют хранить их в прохладном месте.

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Почему в США яйца обязательно моют

В США действуют другие стандарты безопасности пищевых продуктов. Перед продажей яйца проходят тщательную мойку и дезинфекцию, чтобы удалить возможные загрязнения из скорлупы.

Поскольку естественный защитный слой после этого практически исчезает, такие яйца должны находиться в холодильнике с момента упаковки и до использования. Если холодовая цепь прерывается, риск проникновения бактерий значительно возрастает.

Какие яйца безопаснее

Однозначного ответа нет.

При соблюдении правил производства и хранения и мгновения, и немытые яйца могут быть одинаково безопасными.

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Главное — не нарушать условия, для которых они предназначены:

мгновения яйца нужно постоянно держать в холодильнике;

немытые яйца также желательно хранить в прохладном месте после покупки;

не использовать яйца с треснувшей скорлупой;

тщательно мыть руки после контакта с сырыми яйцами.

Нужно ли мыть домашние яйца

Специалисты не рекомендуют мыть домашние яйца сразу после сбора, если вы планируете их хранить.

После мытья защитный пласт разрушается, поэтому бактерии могут легче проникать внутрь через поры скорлупы.

Лучше всего очищать яйцо непосредственно перед использованием. Если же загрязнения значительны, можно осторожно вымыть и сразу положить в холодильник.

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Как правильно хранить яйца

Чтобы яйца дольше оставались свежими, следует придерживаться простых правил:

храните их в холодильнике при стабильной температуре;

не кладите яйца на дверцу холодильника, где температура часто изменяется;

оставляйте их в картонной упаковке — она защищает от посторонних запахов;

располагайте яйца острым концом вниз;

используйте самые старые яйца первыми.

Независимо от того, какие яйца вы приобретаете, самое важное — правильно их хранить и соблюдать элементарные правила гигиены. Именно это влияет на их безопасность и свежесть.

FAQ

Нужно ли мыть яйца, прежде чем положить их в холодильник?

Нет. Если яйца не планируется сразу использовать, мыть их перед хранением не рекомендуется. Вода может повредить естественный защитный слой скорлупы, поэтому бактериям будет легче проникнуть внутрь. Лучше всего мыть яйца непосредственно перед приготовлением.

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Как правильно хранить яйца в холодильнике?

Яйца желательно держать в основном отделении холодильника при стабильной температуре, а не на дверце. Храните их в заводской картонной упаковке острым концом вниз — так они будут дольше оставаться свежими и меньше впитывать посторонние запахи.

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