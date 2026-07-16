Вы жарили лук неправильно всю жизнь: что бросить на сковородку, чтобы навсегда забыть о вони.

Жареный лук не воняет, если добавить соду в сковородку / © Unsplash

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Профессиональные повара и опытные хозяйки поделились очень простым кулинарным лайфгаком , который позволяет полностью нейтрализовать едкий аромат во время жарки лука. Использование этого метода становится настоящим спасением в холодное время года или в небольших квартирах, где очень тяжело мгновенно проветрить помещение.

Об этом гениальном трюке пишет Blikk.

Что вызывает вонь и как действует сода

Во время термической обработки лука выделяются мощные соединения серы, которые мгновенно пропитывают неприятным запахом весь дом. Чтобы избежать этого, достаточно в самом начале жарки добавить в сковородку только одну чайную ложку обыкновенной пищевой соды.

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Если вы готовите большую порцию овощей, можно смело использовать даже столовую ложку порошка для полной блокировки запаха.

Двойной эффект и кулинарная хитрость

Это копеечное средство не только убивает неприятные ароматы, но и кардинально меняет текстуру самого лука и делает его более мягким и кремовым. Благодаря этому при приготовлении густых соусов или гуляша можно даже отказаться от муки, ведь такой размягченный лук будет служить идеальным естественным загустителем.

Эксперты также советуют вместе с содой добавить на сковородку щепотку соли. Она заставит овощ быстрее пустить сок, он прожарится более равномерно, а комбинация двух ингредиентов еще более эффективно уничтожит серную вонь.

Когда сода только повредит блюду

Хотя этот трюк идеально подходит для соусов и подливок, соду категорически нельзя добавлять, если вы хотите получить хрустящий золотистый лук. Щелочная среда мгновенно разрушает пектин в клеточных стенках овоща и превращает его в мягкую кашицу.

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Поэтому во время приготовления бургеров, блюд азиатской кухни или жарки овощей для хрустящего гарнира этот лайфгак применять не стоит, а запах придется просто претерпеть.

Как достичь идеального вкуса

Чтобы лук не сгорел и не приобрел горький привкус, его следует пассеровать исключительно на среднем огне. Для достижения непревзойденного кулинарного результата рекомендуют использовать смесь сливочного масла. Масло не даст маслу быстро сгореть, а масло со своей стороны придаст блюду богатый и нежный оттенок.

«Если вы примените эти трюки, лук станет не только вкуснее, но и сам процесс приготовления будет гораздо приятнее. А благодаря более мягкой текстуре лука даже мыть посуду будет легче, поскольку на сковороде не останется пригоревших кусочков», — подчеркивают специалисты.

Напомним, жареный лук придает блюду аромат, глубину вкуса и аппетитный золотистый оттенок. Однако иногда лук получается горьким , резким или даже подгоревшим. Но это можно исправить с помощью простого кухонного лайфгака.

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