Вяленые помидоры в домашних условиях: как нашу «сливку» заготовить на зиму по-итальянски

Можно ли сделать ароматные вяленые помидоры без консервации на зиму, чтобы не возиться с банками? Да, это возможно, и не нужно готовить стеклянную тару, консервировать, затем несколько месяцев ждать, чтобы полакомиться вкусностями. Готовое изысканное блюдо можно будет есть сразу, подавать на праздничный стол, чтобы похвастаться перед гостями, или хранить на зиму. Как приготовить изысканные вяленые помидоры в домашних условиях на скорую руку – читайте дальше.

Как приготовить вяленые помидоры по-итальянски?

Так как сезон этих овощей в самом разгаре, с выбором не будет никаких проблем. Для приготовления вяленых помидоров идеальным вариантом будет сорт «сливка».

Ингредиенты:

2 кг помидоров;

1 головка чеснока;

50 г орегано;

150 г базилика;

сахар, соль и перец – по вкусу.

Для приготовления требуется:

Сначала следует подготовить все составляющие: помыть помидоры и базилик, почистить головку чеснока.

Каждый помидор разрезаем пополам и выкладываем вверх разрезом на пергамент в емкость для запекания.

Солим, перчим, посыпаем орегано и измельченным базиликом.

Затем тоненько шинкуем чеснок и выкладываем на каждый разрезанный помидор.

В разогретую до ста градусов духовку ставим помидоры и выдерживаем 10 часов. Вялить томаты нужно при открытой дверце духовки.

Выйдут вкусные ароматные помидоры, которые можно будет есть сразу или добавлять в разнообразные изысканные закуски. Их можно хранить на зиму сухими в стеклянной таре или заливать растительным маслом. Тогда помидоры отдадут свой аромат, еще получится отличная заправка к салатам. Вяленые помидоры можно хранить в герметичном пакете, а затем готовить из них ароматные насыщенные супы, пасту или подавать с сыром и мясной нарезкой.

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