Выберите дверную ручку и узнайте, готовы ли вы впустить изменения в свою жизнь

Психологический личностный тест / © Фото из открытых источников

Реклама

Изменения не всегда приходят в нашу жизнь внезапно. Часто они начинаются с едва заметного ощущения: привычный порядок уже не доставляет былого удовольствия, хочется попробовать что-то новое или, наоборот, возникает желание удержаться за то, что хорошо знакомо. Одни люди легко отказываются от старого ради новых возможностей, другим нужно время, чтобы привыкнуть к неопределенности. Этот простой тест поможет задуматься над собственным отношением к переменам.

Тест на личность / © Фото из открытых источников

Посмотрите на рисунок, перед вами три дверных ручки. Не выбирайте ту, которая кажется самой дорогой, красивой или модной. Представьте, что именно такую ручку вы каждый день видите на дверях собственного дома. За какую из них вам приятнее всего взяться рукой? Долго не анализируйте. Первый вариант, привлекший внимание, и является вашим выбором.

Реклама

Вариант 1. Классическая латунная ручка

Вы не боитесь нового, но хотите сначала убедиться, что изменения не лишат вас ощущения стабильности. Перед важным решением необходимо понимать возможные последствия и иметь хотя бы приблизительный план действий.

Реклама

Вы не сторонник перемен ради самих перемен. Если обычный способ работает, зачем его разрушать? В то же время, когда появляется действительно веская причина, вы способны постепенно перейти к новому.

Вашим слабым качеством может быть чрезмерная осторожность. Ожидание момента, когда все обстоятельства станут идеальными, иногда мешает сделать первый шаг.

Вариант 2. Светлая круглая ручка

Вы в значительной степени ориентируетесь на внутренние ощущения. Если новая ситуация вызывает доверие и рядом с нужными людьми вы чувствуете себя спокойно, принять изменения вам гораздо легче.

Вы умеете приспосабливаться и не сопротивляетесь новому только из-за его необычности. Однако иногда первое неприятное впечатление заставляет вас отказаться от возможности, которая впоследствии могла оказаться полезной.

Реклама

Поэтому важные решения следует оценивать не только эмоциями, но и учитывать перспективу.

Вариант 3. Черная современная ручка

Вы, вероятнее всего, не любите долго держаться за то, что перестало работать. Если видите лучший путь, то готовы испытать его без длительных сомнений.

Вам проще смотреть вперед, чем постоянно возвращаться в прошлое. Это помогает быстро адаптироваться и отмечать новые возможности.

Однако решительность иногда может превращаться в поспешность. Не каждая старая вещь требует полной замены — иногда достаточно изменить только то, что действительно мешает.

Реклама

Ваш выбор свидетельствует о готовности открывать новые двери. Главное, перед этим понять, куда именно вы хотите попасть.

Новости партнеров

Новости партнеров