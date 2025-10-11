- Дата публикации
Выберите эту форму маникюра, которая сделает ваши пальчики длинными и утонченными
Миндалевидные ногти – секрет изысканного и стильного маникюра.
Миндалевидные ногти недооценены барышнями. Они более сужены и переходят в заостренный кончик - в отличие от овальных, которые более популярны. Впрочем, говорят nails-эксперты, именно миндалевидная форма делает пальцы на руках длинными и изящными.
Пятью способами носить этой осенью маникюр миндаль поделились эксперты журнала Marie Claire.
Френч
Для миндалевидных ногтей можно немного поиграть с цветами и узорами. Может быть, френч в горошек или кончик в стиле панциря черепахи? Почему бы не выйти за пределы классики |
Животный принт
Животный принт - это нейтральный вариант, независимо от того, сделаете ли вы зебру, гепарда или леопарда. Такой маникюр будет подходить к любому наряду, одновременно добавляя немного яркости.
Разноцветный маникюр
Выберите смелую эстетику миндального маникюра. Используйте несколько различных оттенков красного и оранжевого или сделайте акцент на свежем виде с ассортиментом коричневых лаков.
