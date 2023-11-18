Выберите понравившийся цветок и узнаете, когда выйдете замуж: тест

Незамужние девушки издавна устраивали гадание, чтобы определить дату своей свадьбы. Попробуйте этот простой тест с цветами, чтобы ответить на заветный вопрос.

Этот тест с цветами обращается к вашему подсознанию. А она никогда не лжет и точно знает, в какой момент вашей жизни вы будете готовы к столь важному шагу. Суть проста: посмотрите на картинку ниже, задержите взгляд на 5 секунд и выберите наиболее понравившийся цветок.

Тест / Фото: Фото из открытых источников

Ответы вы найдете ниже.

Тюльпан

Этот цветок идеально подходит ветреной, романтической девушке, спокойно уходящей своей жизнью. Обычно такие красотки выходят замуж довольно рано – в возрасте 20-23 лет. Они любят получать от своих мужчин подарки и комплименты, а также дарить им свою любовь. Самым важным в жизни считают семейный уют.

Гербера

Чаще такой цветок выбирают осторожные женщины, которые не спешат с замужеством и часто могут считать, что не рождены для брака. Обычно у них меняются взгляды на брак в возрасте 35-40 лет, когда они выходят замуж и часто из большой и взаимной любви.

Гибискус

Этот цветок выбирают настоящие путешественницы и любительницы приключений. В молодости таких девушек замужество интересует мало, ведь в мире так много загадочного. Поэтому выходят замуж они обычно в возрасте 30-35 лет, когда найдут себе партнера под стать.

Подсолнечник

Такие цветы любят активные, энергичные и деятельные женщины, которые могут вступить в брак в возрасте между 25 и 30 годами. Раньше им не до свадьбы, они могут строить собственный бизнес или получать высшее образование. А может быть и не одну. В спутники жизни обычно выбирают таких же бодрых и трудолюбивых.

Когда вы выйдете замуж: тест / Фото: Pexels

Роза

Это выбор романтических натур, любящих само чувство влюбленности. Могут выходить замуж очень рано – между 18 и 22 годами. Но и браки получаются у таких девушек достаточно удачными. Все потому, что красавицы способны сразу понять, подходит ли им этот человек или нет.

Сакура

Она символизирует сочетание внешней хрупкости и силы духа. Любительницы этих цветов способны совмещать традиционный подход к любому делу с самостоятельным суждением о нем. Замуж выходят в возрасте 25-27 лет, хотя спутника жизни могут встретить и гораздо раньше. Просто под венец они идут только тогда, когда сами этого захотят.

Букет

Обычно девушки, выбирающие букет, не верят в любовь, которая длится всю жизнь. Они идут по жизненному пути без лишнего романтизма, поэтому их браки могут быть недолговечными. Но расстраиваться на этот счет женщины не будут. Для них любые отношения – это полезный урок.

Увядшая роза

Женщины, которые уже не раз обожглись на своем жизненном пути, всегда выбирают этот цветок. Крепкий брак их ждет в возрасте после 40 лет, но в нем они бывают намного счастливее, ведь точно есть время найти "своего" человека.