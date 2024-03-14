Выбираем лучшую позу для сна: как спать сладко, чтобы с утра ничего не болело

Какие позы лучше выбрать для сна, чтобы полноценно отдыхать и не вредить здоровью? Доктора медицинских наук Пунам Сачдев рассказала.

Скорее всего, что-то в вашем режиме сна достаточно стабильно. Даже если время отхода ко сну меняется каждую ночь или вы просыпаетесь каждое утро в совершенно разное время, вероятно, есть одна поза, которая является вашей любимой.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала WebMD, чтобы узнать о преимуществах и недостатках распространенных способов сна, а также простые советы, как сделать каждую позу лучше для вас.

Позы для сна

Вне эмбриона

Вне эмбриона. Фото из открытых источников

Самый популярный способ сна, который предпочитают более 4 из 10 человек, особенно среди женщин, которые вдвое чаще, чем мужчины, спят, свернувшись калачиком на боку.

В большинстве своем это здоровый способ вздремнуть, поскольку он позволяет вашему позвоночнику отдыхать в естественном положении. Вне эмбриона также может помочь предотвратить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Эта поза также полезна для беременных женщин. Во время беременности вам следует лежать на левом боку. Это улучшает кровообращение растущего ребенка и предотвращает давление матки на печень.

Сделайте лучше: немного потянитесь. Стяжка тела в тугой клубок или чрезмерное изгибание вперед ограничивает легкие и диафрагму. Более расслабленная спина способствует легкому дыханию.

Вне журнала

Вне журнала. Фото из открытых источников

Вы спите на боку, но с опущенными руками, близко к телу? Вы в достаточно хорошей компании: 15% людей предпочитают спать в позе журнала. И это здорово, ведь очень полезно для вашего здоровья.

Отдых на боку, с преимущественно прямой спиной, может помочь уменьшить риск апноэ во сне. Это также может предотвратить боль в шее и спине, поскольку ваш позвоночник остается выровненным.

Сделайте лучше: положите мягкую подушку, сложенное одеяло или полотенце между коленями, чтобы уменьшить давление на бедра.

Вне свободного падения

Вне свободного падения. Фото из открытых источников

Вы лежите на животе, закинув руки под подушку или с обеих сторон головы, и словно падаете в облака.

Это может показаться уютным, когда вы прижимаетесь к постели, но сон на животе может привести к боли в нижней части спины и шеи. Кроме того, вы с большей вероятностью будете вертеться и переворачиваться, стараясь устроиться поудобнее на животе, чем в других положениях.

Сделайте лучше: избегайте жестких подушек. Она может поставить вашу шею под неудобным углом и вызвать боль. Попробуйте подложить под лоб более мягкую подушку и спать лицом к матрацу, а не поворачивать голову набок. Это поможет сохранить дыхательные пути открытыми.

Поза солдата

Вне солдата. Фото из открытых источников

Лежа на спине, с руками по бокам, вы можете храпеть, от чего страдает половина взрослого населения, и чем старше мы становимся, тем чаще это случается. Храп не только раздражает человека рядом с вами или в соседней комнате. Оно может нарушить ваш сон и привести к утолщению и проблемам с сонной артерией, которая снабжает кровью мозг, лицо и шею.

Эта позиция также не лучший выбор, если вы склонны к апноэ – поверхностному дыханию или паузам в дыхании, которые препятствуют спокойному сну. Сон на спине также может привести к боли в пояснице.

Однако есть один большой плюс этой позиции: она может помочь при кислотном рефлюксе.

Сделайте лучше: во избежание боли в этом положении лицом вверх, положите под колени подушку или свернутое полотенце. Они поддерживают естественный изгиб позвоночника и могут снизить вероятность возникновения боли в спине.

Если вы храпите или страдаете апноэ, лучше спать на боку.

Вне морской звезды

Вне морской звезды. Фото из открытых источников

В этой позе вы также лежите на спине, но ноги разведены в стороны, а руки согнуты с обеих сторон головы.

Как и вне солдата, эта вне морской звезды может помочь при кислотном рефлюксе, но она также повышает вероятность храпа и может усилить апноэ во сне.

Сделайте лучшее: положите подушку под колени перед тем, как заснуть. Если ваш матрас мягкий или изношенный, замените его более жестким. Поддержка позвоночника поможет вам избежать боли в спине.

Хотите что-нибудь изменить?

Если вы плохо спите и хотите попробовать новую позу, чтобы проверить, поможет ли это, запаситесь терпением. Привычка может изменяться не сразу, особенно если вы годами ложились в одну и ту же позу.

Инвестируйте в новый поддерживающий матрас, если вы хотите спать на спине, или в контурную подушку между коленями, если вы переходите на бок.

Что такое стиль сна?

Ваш стиль сна – это естественная склонность вашего организма спать в определенное время, которая называется хронотипом. Вы можете от природы рано вставать или, наоборот, засыпать слишком поздно. Хронотип может оказывать влияние на все: от вашего желания есть и привычек до физических упражнений до температуры тела. В зависимости от вашего хронотипа вы можете чувствовать себя более бодрыми в одну часть дня и более сонливыми в другое время.

Хронотип похож на циркадный ритм — ваши встроенные часы, которые диктуют цикл сна и бодрствования, но между ними есть отличия. Циркадный ритм реагирует на сигналы окружающего мира, такие как свет и температура в помещении. Тогда ваш организм выделяет гормон мелатонин, помогающий вам заснуть.

Хронотип, с другой стороны, более фиксирован. Исследователи считают, что его определяют ваш возраст, пол и другие генетические факторы.

Четыре стиля сна

Чтобы определить свой хронотип, подумайте о том, в какое время вы обычно просыпаетесь, не имея никаких обязательств, таких как работа или обучение. Это тоже время, когда вы чувствуете себя наиболее сосредоточенным и бодрым. Существует четыре самых распространенных стиля сна.

Утренний жаворонок. Вы просыпаетесь ярко и рано. Вы также наиболее продуктивны по утрам, а вечером активность снижается.

Ночная сова. Обычно вы не ложитесь спать до часу ночи, а наиболее бодрыми чувствуете себя ближе к вечеру, хотя, возможно, вам придется просыпаться рано утром. Около 15% людей являются совами.

Колибри. Большинство из нас находятся где-то между утренними жаворонками и ночными совами. Эксперты называют этот тип сна колибри, и считают, что 55% всех людей принадлежат этой группе. Вы производительны, соблюдая стандартный дневной рабочий график, но все еще имеете достаточно энергии для вечерних задач.

Бимодальный. Исследователи изучают этот четвёртый хронотип. Бимодальный означает, что у вас могут быть как утренние, так и вечерние тенденции, а также пики активности в любое время суток.

Ваш стиль сна обычно зависит от пола и может изменяться с возрастом.

Напомним, если человек ежедневно спит полноценные 8 часов, однако в неправильной позе, это может вызвать ряд неприятных ощущений, например, боли в спине. Ученые утверждают, что нередко преодолеть эти трудности можно, всего-навсего изменив позу сна.

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