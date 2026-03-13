Выбираем самые сладкие сорта столовой свеклы

Самые сладкие сорта столовой свеклы

Реклама

Свекла является неотъемлемой частью украинской кулинарной культуры, ведь без нее невозможно представить ни традиционный борщ, ни любимый винегрет.

Вкусовые качества, насыщенность цвета и способность к длительному хранению зависят не только от полива или почвы, но и от сортовых особенностей выбранных семян. Правильный выбор сорта позволяет получить сладкие, сочные корнеплоды без белых колец, которые сохранят свою пользу до самой весны.

Эталонная семья Бордо: классика и современные модификации

Наиболее узнаваемой и популярной среди украинских огородников остается группа сортов Бордо, представленная сразу несколькими высокоэффективными вариантами. Классическая свекла Бордо считается одной из самых полезных благодаря повышенной концентрации витаминов и микроэлементов. Ее крупные округло-продолговатые плоды не имеют светлых колец и могут храниться в погребе до следующего сезона.

Реклама

Модификация Бордо-237 отличается особенно интенсивным сахаристым вкусом и гладкой шкуркой, демонстрируя при этом высокую стойкость к стрелкованию.

Для тех, кто планирует выращивать овощи для приготовления домашних соков и свежих салатов, идеально подойдет Бордо-4, известный своей приятной текстурой и стойкостью к болезням.

Отдельного внимания заслуживает цилиндрический бордо, сочетающий в себе сочность классического сорта с удобной удлиненной формой, что значительно облегчает нарезку и очистку.

Цилиндрические и салатные фавориты

Кроме классических круглых форм, большим спросом пользуются сорта с удлиненными корнеплодами, такие как Цилиндра и Риваль.

Реклама

Цилиндра является рекордсменом по содержанию аминокислот и считается одним из самых урожайных сортов в Украине — большие плоды весом до 500 г растут быстро и просто.

Риваль, в свою очередь, ценится за уникальную способность сохранять хрустящую и плотную текстуру даже после термической обработки, а его высокая холодостойкость позволяет производить высевание в открытый грунт уже в начале мая.

Для любителей нежных салатов незаменимым станет Детройт Красный, отличающийся тонкой кожурой и очень изящным вкусом мякоти.

Специализированные сорта для кулинарных шедевров

Некоторые сорта были выведены специально под конкретные кулинарные нужды. К примеру, сорт Борщевой — это настоящая находка для ценителей традиционных рецептов, поскольку его крупные плоды (до 400 граммов) имеют повышенное содержание сахара, что делает вкус основного блюда максимально насыщенным.

Реклама

Если же вы планируете готовить винегрет или яркие закуски, следует обратить внимание на сорт Винегретный. Его темная, почти черная мякоть не теряет своего цвета при варке, пробуждая аппетит одним только видом.

Похожую роль играет и Негритенок — эта сочная и нежная свекла является лидером по лежкости, ведь она способна сохранять свои свойства в течение девяти месяцев.

Как вырастить сладкую свеклу

Для того чтобы выбранный сорт полностью раскрыл свой потенциал, необходимо соблюдать базовые правила агротехники. Высевание семян проводят в хорошо прогретую почву (до +10…+12 °C), что обычно приходится на середину весны. Земля должна быть рыхлой и хорошо дренированной, чтобы корнеплоды могли расти ровными и здоровыми.

В процессе ухода важно помнить о правильной подкормке — азот нужен растению только в начале для роста листьев, а вот за сладость и развитие самой свеклы отвечают фосфор и калий. Умеренный полив, особенно в период активного формирования плода, поможет избежать растрескивания и обеспечит ту самую сочность, которой славятся лучшие сорта украинской свеклы.