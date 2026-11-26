Гранат / © Associated Press

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Гранат отлично сохраняется, так что покупать плоды можно круглый год, и срок созревания зависит от сорта и места роста. Но традиционно время сбора граната начинается с середины октября, и считается, что наиболее спелые гранаты продаются в ноябре.

Об этом пишет health.

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На что обращать внимание при выборе граната

Вес: плод должен казаться более тяжелым, чем выглядит. Из двух гранатов одинакового размера берите тяжелее — в нем больше сока.

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Смотрите на верхушку граната — корону, где когда-то был цветок. У спелого плода корона должна быть раскрыта и суха. Она не должна быть зеленоватой.

Кожура: она должна быть упругой, тонкой и слегка натянутой, без трещин, вмятин, темных пятен или гнили. Слишком жесткая и сухая кожура может указывать на перезрелость или потерю влаги.

Звук: легкое постукивание пальцем по спелому плоду дает звонкий звук, а глухой или «ватный» часто свидетельствует о незрелости или порче внутри.

Как хранить гранаты

При комнатной температуре плоды можно хранить от одной до двух недель, а в холодильнике — до двух месяцев. Лучше держать в полиэтиленовом пакете, чтобы они не сохли.

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Если вы не планируете кушать гранат в ближайшее время, не чистите его. Зерна без кожуры хранятся в холодильнике 5-7 суток.

Зерна граната можно заморозить и спокойно хранить до следующего урожая. После размораживания они теряют упругость, но все еще подходят для приготовления соусов, выпечки и смузи.

В чем польза

Эти сочные плоды богаты клетчаткой, витамином К, пантотеновой кислотой (витамин В5), витамином С и калием.

Средний гранат может содержать до 600 зерен. Их можно есть просто так или добавлять в салаты, йогурты или овсянку. Из гранатового сока также готовят разнообразные соусы к рыбе и мясу.

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Раньше мы писали о том, можно ли есть гранат с косточками и что будет потом с вашим кишечником. Больше об этом читайте в новости.

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