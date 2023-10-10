Выбираю быть счастливой: как привлечь любовь с помощью фэншуй

По мнению эзотериков и мастеров фэншуй, с помощью древнего китайского учения можно обрести любовь, создать семью и быть счастливой в браке.

Расчистите сектор любви

За семью и отношения в квартире отвечает юго-западный сектор. Поэтому, если вы хотите, чтобы в нем царила гармония, не следует допускать здесь никаких завалов. Придется удержать этот уголок в идеальном порядке, иначе не сработают другие ритуалы и предметы для привлечения любви.

Музыка ветра

После того как вы полностью расчистили юго-западный сектор, повесьте в нем музыку ветра. Это специальные пустые трубочки, издающие приятные звуки во время колебания. Выбирая модель, убедитесь, что у нее нет острых углов. Идеальным будет розовый металл с красными сердечками на нем. Он поможет вовлечь в вашу жизнь партнера.

Живые цветы

Проверен способ привлечения любви по фэншуй / Фото: Pexels

Живые цветы всегда оказывают благоприятное воздействие на семейную сферу. Поэтому очень важно, чтобы в юго-западном секторе было больше растений, лучше поставить вазы с букетами. Обязательно покупайте свои любимые цветы. Хотя наиболее эффективными для привлечения любви считаются пионы, символизирующие романтику и чувственность.

Парные предметы

Поставьте хотя бы один, а лучше несколько четных предметов. Как вот статуэтки, фигурки, картины, парные чашечки. Это может быть все, что угодно. Главное, чтобы оно символизировало единство в своей двойственности.

Кровать

Внимательно присмотритесь к своей кровати, ведь если она рассчитана только не одного человека, то это будет мешать вам обрести настоящую любовь. Важно выбирать просторное место для сна, которое с легкостью вместит двоих. Также обеспечьте два подхода к кровати. Так вселенная поймет, что вы хотите разделить его с партнером. Над кроватью повесьте картину с луной, которая является символом женской энергии и настраивает на чувственность.

Свечи

Энергия огня всегда привлекает любовь, поэтому очень важно иметь в доме свечи. Чаще зажигайте их и медитируйте, воображая, будто человек вашей мечты рядом с вами. Думайте о положительных изменениях, которые ждут вас с появлением партнера в жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.