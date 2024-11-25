Выбрасывать ли подушки с желтыми пятнами: что с ними делать, рассказала эксперт

С течением времени любые подушки становятся грязными, на них остаются пятна, особенно заметны желтые пятна, образующиеся вследствие потоотделения. Что делать с такими подушками, как привести их в порядок, рассказала эксперт по уборке Керри Хиггикс.

"Я не буду вдаваться в подробности, но само собой разумеется, что подушки – это рассадники мусора, собранного за шесть-восемь часов, которые вы проводите на них каждую ночь", – отметила Керри. Эксперт поделилась простым лайфгаком, который поможет сделать так, чтобы подушки снова выглядели как новые, без бактерий и даже плесени.

По словам Хиггикса для этого не нужно ни много денег, ни много времени. Для очистки подушек Керри рекомендует использовать простой белый уксус. Уксус не только выводит пятна, он действует как антибактериальное средство, как антисептик, очищая наволочки от бактерий и любых неприятных запахов. "Какими бы грязными и слюнявыми ни были мои подушки, мне не пришлось стирать их во второй раз, уксус сработал как по волшебству!".

Как отстирать грязные пятна на подушках с помощью уксуса

Перед тем, как бросать подушки в машину, всегда проверяйте этикетку с информацией по уходу — некоторые виды подушек, например подушки с эффектом памяти, нельзя отжимать в стиральной машине. А когда дело доходит до загрузки, эксперт советует не запихивать много подушек к барабану — две, не больше.

Налейте 250 мл белого уксуса в секцию смягчителя, затем добавьте обычное моющее средство. После этого отожмите только что выстиранные подушки, чтобы избавиться от лишней влаги. Подушки после стирки будут «чистыми, белыми и без пятен», если пятна останутся, постирайте их еще раз.

Если есть возможность, поместите подушки в сушильную машину, добавив шерстяные шарики для сушки, чтобы вернуть им вид, который они имели до сна.

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