Выбрать сладкую клубнику просто: на что смотреть, чтобы купить самые вкусные ягоды

Как выбрать сладкую клубнику / © pexels.com

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Клубника может выглядеть большой, яркой и очень аппетитной, но дома оказаться водянистой или кислой. Чтобы не ошибиться, стоит смотреть не только на размер ягод, но и запах, цвет, хвостики и общий вид клубники.

ТСН.ua делится главными лайфгаками при выборе ягод.

Большая клубника не значит сладкая

Большая клубника не обязательно слаще мелкой. Размер больше зависит от сорта, условий выращивания и количества влаги. Очень крупные ягоды иногда могут быть наоборот водянистыми, особенно если их выращивали с избыточным поливом или собрали после дождя.

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Лучше выбирать не самую большую, а ароматную, упругую и равномерно окрашенную клубнику.

1. Понюхайте клубнику

Один из главных признаков сладкой клубники – выразительный ягодный аромат. Спелая клубника обычно пахнет даже из-за упаковки или с небольшого расстояния.

Если ягоды почти не имеют запаха, они могут быть недозрелыми, водянистыми или собранными рано. А если запах кислый или похож на брожение, такую клубнику лучше не принимать.

2. Посмотрите на цвет ягод

Сладкая клубника обычно имеет насыщенный красный цвет без белых или зеленоватых участков у хвостика. Если верхушка ягоды светлая, клубника могла не успеть созреть.

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В то же время слишком темные, мягкие или влажные ягоды могут быть уже перезрелыми. Такую клубнику лучше использовать сразу, но для долгого хранения она не подходит.

3. Проверьте хвостики

Свежие хвостики должны быть зелеными, не сухими и увядшими. Если листочки у ягоды выглядят безжизненными или коричневыми, клубника могла долго лежать после сбора.

Есть еще один бытовой признак: если хвостик немного отстает от ягоды, а сама клубника имеет сильный аромат, она часто бывает хорошо созревшей. Но ориентироваться только на это не стоит лучше оценивать все признаки вместе.

4. Не берите мокрую клубнику

Клубника не должна лежать в собственном соке. Если на дне лотка есть жидкость, ягоды могут быть помятыми или уже начинать портиться.

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Мокрая клубника скорее портится, даже если с виду она еще нормальная. Такие ягоды лучше брать, только если планируете съесть или переделать их в тот же день.

5. Обратите внимание на семена

У спелой клубники семена обычно не выглядят слишком зелеными и резко выпуклыми. Если ягода алая, но семена зеленоватые, клубнику могли собрать рано.

Это не главный критерий, но он может помочь, когда вы сравниваете несколько лотков.

6. Посмотрите на «шейку» у хвостика

Есть еще один простой лайфхак: обратите внимание на место у хвостика. У сладкой спелой клубники оно часто бывает немного удлиненным – будто ягода имеет небольшую «шейку» под зелеными листочками.

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Если клубника полностью круглая, твердая и имеет беловатый участок у хвостика, его могли собрать рано. Но ориентироваться только на форму не стоит: лучше всего оценивать ягоду по нескольким признакам – аромату, цвету, свежим хвостикам и сухой поверхности.

Какую клубнику лучше не покупать

Не стоит брать ягоды, если у них плесень, скользкий налет, резкий кислый запах или много темных мягких пятен. Также лучше избегать лотков, где часть ягод уже раздавлена, а на дне есть сок.

Если одна ягода с плесенью лежит в закрытой упаковке, соседние тоже следует внимательно проверить.

Как выбрать клубнику в упаковке

Если клубника продается в пластиковом контейнере, посмотрите не только сверху, но и на дно упаковки. Там часто видны сок, помятые ягоды или плесень.

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Лучше выбрать упаковку, где ягоды примерно одинакового размера, сухие, без темных пятен и с зелеными хвостиками.

Что делать, если клубника оказалась кислой

Кислую клубнику не обязательно выбрасывать. Ее можно использовать для лимонада, смузи, соуса, варенья, начинки для пирогов или вареников. Вкус легко сбалансировать сахаром, медом, бананом или сладким йогуртом.

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