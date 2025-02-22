Выбросьте это из холодильника прямо сейчас: список продуктов вас удивит

Если что-то пахнет или имеет удивительный вкус, выбросьте это из холодильника.

Эксперт по уборке Кэрол Аппельбаум назвала продукты, которые немедленно нужно выбросить из холодильника. Речь идет о продуктах с малым сроком годности и за состоянием которых следует следить в первую очередь

Об этом говорится в материале southernliving.com.

Продукты, которые следует выбросить из холодильника как можно скорее:

Приправы и соусы : выбросьте кетчуп, горчицу и острый соус, которые пролежали у вас в холодильнике более полугода.

Соление: соленья – такие как огурцы, помидоры и капуста – не остаются пригодными и полезными вечно. К примеру, открытая банка соленых огурцов пригодна примерно шесть месяцев.

Заправки для салатов: заправки на основе сливок хранятся около трех-четырех месяцев после вскрытия.

Мясные закуски: мясные изделия следует выбрасывать через три-пять дней. Особенно – если они скользкие или плохо пахнут.

Приготовленное мясо: после приготовления мясо и рыба безопасны в течение трех-четырех дней.

Хумус: это блюдо портится быстрее, чем вы можете себе представить. Если ваш контейнер с хумусом простоял в холодильнике неделю или дольше, пора его выбросить.

Молочные продукты: важно использовать молоко, мягкие сыры и йогурт в течение недели. Твердые сыры хранятся в холодильнике дольше.

Сок: если он был открыт более недели назад, то пора его выбросить. Сок хранится около семи дней.

Напомним, ранее мы писали о том, как хранить продукты в холодильнике и что куда класть.

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