Выбросьте это из холодильника прямо сейчас: список продуктов вас удивит

Если что-то пахнет или имеет удивительный вкус, выбросьте это из холодильника.
Эксперт по уборке Кэрол Аппельбаум назвала продукты, которые немедленно нужно выбросить из холодильника. Речь идет о продуктах с малым сроком годности и за состоянием которых следует следить в первую очередь
Об этом говорится в материале southernliving.com.
Продукты, которые следует выбросить из холодильника как можно скорее:
Приправы и соусы : выбросьте кетчуп, горчицу и острый соус, которые пролежали у вас в холодильнике более полугода.
Соление: соленья – такие как огурцы, помидоры и капуста – не остаются пригодными и полезными вечно. К примеру, открытая банка соленых огурцов пригодна примерно шесть месяцев.
Заправки для салатов: заправки на основе сливок хранятся около трех-четырех месяцев после вскрытия.
Мясные закуски: мясные изделия следует выбрасывать через три-пять дней. Особенно – если они скользкие или плохо пахнут.
Приготовленное мясо: после приготовления мясо и рыба безопасны в течение трех-четырех дней.
Хумус: это блюдо портится быстрее, чем вы можете себе представить. Если ваш контейнер с хумусом простоял в холодильнике неделю или дольше, пора его выбросить.
Молочные продукты: важно использовать молоко, мягкие сыры и йогурт в течение недели. Твердые сыры хранятся в холодильнике дольше.
Сок: если он был открыт более недели назад, то пора его выбросить. Сок хранится около семи дней.
Напомним, ранее мы писали о том, как хранить продукты в холодильнике и что куда класть.
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