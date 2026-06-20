Выбросьте это немедленно: 6 привычных вещей на кухне, разрушающих энергетику вашего дома

Кухня должна быть светлым и гармоничным местом. / © Freepik

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Правильное устройство кухонного пространства имеет огромное значение для общей гармонии во всем доме. По словам специалистов по фэншуй , важно не только приносить туда правильные вещи, но и вовремя избавляться от предметов, блокирующих жизненную силу.

О списке из 6 самых распространенных кухонных запретов пишет Better Homes & Gardens.

Эксперт из интерьерной терапии Сюзанна Ройнон объясняет, что кухня является чрезвычайно важной зоной, ведь именно там готовится питательная пища и собирается вся семья.

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"Феншуй - это все об улучшении гармонии и потока в доме", - отмечает она.

Что нельзя хранить на вашей кухне

1. Ножи на столешнице

Хранение острых предметов на открытых поверхностях является большой ошибкой, поскольку они зрительно и энергетически разрезают пространство. Специалистка советует держать их в ящиках, чтобы избежать накопления пыли и жира на подставках.

"Ножи врезаются в энергию пространства, и это может вызвать разочарование, раздражение и резкие слова", - предупреждает Ройнон.

2. Сухие цветы и колючие растения

Мертвые или засушенные цветы несут энергетику увядания, притягивают насекомых и паутину, что полностью останавливает циркуляцию положительной энергии. Также следует избегать любых колючих вазонов, поскольку они провоцируют ссоры и чрезмерную усталость. Исключением может быть только один небольшой куст алоэ вера, если вы действительно используете его для лечения ожогов.

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3. Сломанные вещи

Любые поврежденные или непригодные для использования предметы автоматически превращаются в обычный хлам. Если вещь невозможно отремонтировать по разумной цене, ее нужно немедленно выбросить, чтобы не засорять пространство.

4. Предметы на верхних шкафчиках

Вещи, годами лежащие на кухонных шкафах, неизбежно притягивают грязь и создают ощущение постоянного давления сверху. Эксперт предупреждает, что это может даже провоцировать регулярные головные боли и дискомфорт в спине для людей, которые проводят много времени рядом.

5. Переполненные мусорные ведра

Заполненные до краев мусорные баки являются главным источником застойной энергии, которая создает эмоциональные блоки в различных сферах вашей жизни. Если вам кажется, что дела идут кувырком, специалист советует просто начать с выноса мусора.

6. Захламленные рабочие поверхности

Беспорядок на столешницах не только ограничивает простор для приготовления, но и создает настоящий хаос в мозгу человека с самого утра. Следует скрыть подальше все редко используемые вещи, ведь чистые поверхности помогают начинать каждый день гораздо позитивнее.

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Как пригласить хорошую энергию

Чтобы превратить кухню в светлое и гармоничное место, Сюзанна Ройнон рекомендует придерживаться 5 простых правил:

Повесьте вдохновляющие изображения, поддерживающие здоровый образ жизни и положительное мышление. Используйте яркие цвета дозированно, чтобы поднять настроение, но не перегрузить помещение. Регулярно проверяйте исправность всей техники и кухонных гаджетов. Постоянно убирайте поверхности и без сожаления лишайтесь хлама. Выбирайте комнатные растения с округлыми листьями, например толстянку.

Напомним, по словам специалистов, кухонная техника - чайники, микроволновые печи, аэрогрили, кофемашины, тостеры и миксеры - потребляет много электроэнергии. Если несколько таких устройств подключить к одному удлинителю, кабель может перегреться , расплавиться или даже вызвать воспламенение.

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