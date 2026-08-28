Как понять, что молоко испортилось / © pexels.com

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Есть один простой признак, который многие игнорируют, хотя именно он может сигнализировать о том, что продукт уже пора утилизировать.

Главный признак испорченного молока — неприятный запах

Если вы открыли упаковку молока и почувствовали кислый, резкий или необычный запах, лучше не рисковать и выбросить продукт.

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Свежее молоко обладает легким нейтральным ароматом. Когда в нем начинают активно размножаться бактерии, изменяется его химический состав — именно это создает характерный кислый запах.

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Даже если молоко выглядит нормально и на упаковке еще есть запас времени до конечной даты потребления, неприятный запах является достаточной причиной отказа от него.

Какие еще признаки указывают, что молоко испортилось

Кроме запаха обратите внимание на несколько других сигналов.

Изменилась консистенция

Если молоко стало гуще, появились комочки или оно стало расслаиваться — это признак порчи.

Не стоит проверять такой продукт по вкусу. Даже небольшое количество испорченного молока может вызвать дискомфорт в пищеварении.

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Изменился цвет

Свежее молоко имеет однородный белый или слегка кремовый оттенок. Любые необычные цветовые изменения могут свидетельствовать о том, что продукт больше не пригоден.

Упаковка выглядит подозрительно

Если пакет или бутылка с молоком вздулась, это может быть результатом образования газов из-за деятельности бактерий. Такой продукт лучше не открывать и не употреблять.

Почему молоко может испортиться даже до истечения срока годности

Многие считают, что дата на упаковке гарантирует безопасность продукта до последнего дня. В действительности срок годности действует только при правильном хранении.

Молоко может быстрее испортиться из-за:

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продолжительное пребывание без холодильника;

неправильную температуру хранения;

частое открывание упаковки;

хранение на дверце холодильника, где температура часто изменяется;

попадание бактерий после вскрытия.

После открытия упаковки молоко лучше хранить в холодильнике и использовать в течение нескольких дней, ориентируясь не только на дату, но и на запах и вид.

Можно ли пить молоко, если оно немного пахнет кислым

Нет, лучше этого не делать. Легкий кислый запах означает, что в продукте начались изменения. Даже если вкус кажется приемлемым, молоко может содержать бактерии, способные вызвать проблемы со здоровьем.

Особенно не стоит давать такое молоко детям, пожилым людям или тем, кто имеет чувствительную пищеварительную систему.

Как правильно проверить молоко перед употреблением

Перед добавлением молока в кофе или блюда сделайте простую проверку:

Посмотрите на дату годности. Оцените запах после открытия. Проверьте, нет ли комочков или изменения цвета. Если есть сомнения — лучше выбросить продукт.

Правило лучше перестраховаться в случае с молочными продуктами работает лучше всего.

FAQ

Как понять, что молоко испортилось?

Понять, что молоко испортилось, можно по нескольким признакам: появлению кислого или неприятного запаха, изменению консистенции, комочков, расслоению или необычному цвету. Если молоко вызывает сомнения, лучше его не употреблять.

Можно ли пить просроченное молоко, если оно нормально пахнет?

Молоко по истечении срока годности иногда может оставаться безопасным определенное время, если оно правильно сохранялось. Однако перед употреблением нужно обязательно проверить его запах, вид и консистенцию. Если есть какие-либо изменения — продукт лучше выбросить.

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