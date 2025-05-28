Выдерживают жару и град: агрономы поделились тремя сортами томатов, которые дают урожай при тяжелых условиях

Самые стойкие сорта помидоров в Украине / © unsplash.com

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Опытные агрономы советуют выбирать сорта томатов, которые отличаются жаро- и засухоустойчивостью. Они не страдают от высокой температуры и могут дольше расти без поливки. При этом эти помидоры без проблем переживают и более прохладную погоду.

Помидор "Буян"

Это раннеспелый сорт томатов, предназначенный для посадки в открытый грунт или теплицу. Главными преимуществами Буяна является то, что он неприхотлив в уходе, устойчив к большинству болезней и легко переносит как засуху, так и резкое снижение температуры. Эта культура имеет детерминантный куст, достигающий 50 см в высоту. Этим томатам не требуется подвязка или пасынкование.

“Буян” отличается плодами-сливами с весом до 110 г. Хотя бывают и настоящие рекордсмены, которые вырастают до 200 г. Имеют красный или желтый цвет и гладкую поверхность. Плоды с толстыми стенками, сочные, сладкие с легкой кислинкой.

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Помидор "Монгольский карлик"

Это высокоурожайный ультраранний сорт, подходящий для открытого грунта. В уходе совсем неприхотлив, хорошо плодоносит даже при стойкой засухе. За счет раннего созревания не болеет фитофторой.

Кусты "Монгольского карлика" супердетерминантны, имеют высоту до 30 см, но могут широко расползаться по участку, разделяясь на отдельные побеги.

Плоды вырастают плоскокруглыми, им не требуется пасынкования или подвязки. Иногда плоды могут иметь ребристую поверхность. Вес одного достигает 180 г. Помидоры отличаются тонкой кожурой, мясистой серединой.

Помидор "Лотос"

Это раннеспелый сорт, который можно высаживать в теплицу или открытую почву. Помидоры засухоустойчивы, высокоурожайны, даже при резких изменениях температуры или стрессовой погоды без проблем завязываются.

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Плоды "Лотоса" округлые малиново-розового цвета, достигают 100 г. Хотя бывают и рекордсмены до 250 г. Отличаются мясистостью, кожура умеренно плотная. Единственный минус – могут трескаться во время транспортировки.