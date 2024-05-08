Выезд человека с инвалидностью ІІ группы за границу: кто имеет право сопровождать и какие документы понадобятся

Какие документы нужны и кто может сопровождать человека с инвалидностью II группы за границу

Во время военного положения пересекать границу могут только определенные категории военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас пересекать границу могут военнообязанные, сопровождая супругу с инвалидностью I, II, III группы, своих родителей или родителей жены с инвалидностью I и II группы.

Кто может сопровождать человека с инвалидностью за границу и находиться за пределами Украины

Лица, находящиеся в родстве с человеком с инвалидностью. Это супруги, дети могут сопровождать родителей, а родители – детей.

Юридическое или физическое лицо, постоянно ухаживающее за инвалидами. Такое лицо должно иметь документы, подтверждающие постоянный уход.

Представитель организации, осуществляющий социальную работу по уходу за людьми с инвалидностью.

Согласно правилам, сам факт наличия лица с инвалидностью не предоставляет военнообязанному человеку права на самостоятельное пересечение границы. Пересечь границу через пропускной пункт можно, только сопровождая человека с инвалидностью.

Самостоятельно пересечь пропускной пункт без лица с инвалидностью возможно, только если человек с инвалидностью уже находится за границей. Для этого сотруднику пограничной службы необходимо предоставить справку о пребывании лица с инвалидностью на консульском учете в другой стране.

Сопровождающие должны вернуться в Украину не позже, чем лицо, которое они сопровождали. Если человек с инвалидностью вернется из-за границы самостоятельно — это будет считаться нарушением.

Сопровождение лица с инвалидностью II группы за границу: какие документы нужны

Какие документы нужны для сопровождения жены с инвалидностью за границу

Для сопровождения жены с инвалидностью ее официальный муж должен предоставить на границе документы, подтверждающие инвалидность жены и родственные связи, а именно:

справку МСЭК об инвалидности II группы,

свидетельство о браке,

пенсионное удостоверение.

Сопровождение родителей военнообязанного или родителей жены

Чтобы пересечь границу, в таком случае нужны следующие документы:

Документы, подтверждающие родственные связи и проживание. Это выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу, свидетельство о рождении, свидетельство о браке.

Справка МСЭК об инвалидности II группы.

Справка ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью.

Пенсионное удостоверение.

Акт установления постоянного постороннего ухода за лицом.

Какие документы необходимы, чтобы сопровождать детей с инвалидностью II группы за пределы Украины

Сопровождать детей по инвалидности при выезде за границу могут:

мать или отец,

опекун, попечитель,

приемные родители, родители-воспитатели.

Сопровождение также могут осуществлять при наличии подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи совершеннолетний брат, сестра, бабушка, дед, мачеха, отчим с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации.

Для выезда за пределы Украины, сопровождая детей с инвалидностью, необходимы:

Документы, подтверждающие родственные связи при сопровождении отцом или матерью.

В случае осуществления сопровождения попечителем, опекуном, родителями-воспитателями, одним или обоими приемными родителями документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью.

Все документы могут быть предоставлены как в подлиннике, так и в виде нотариально заверенной копии.

По прибытии сопровождающего и лица с инвалидностью на место временного пребывания в течение одного рабочего дня следует обратиться в консульское учреждение Украины для взятия лиц с инвалидностью на консульский учет.

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