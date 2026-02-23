ТСН в социальных сетях

Выезд за границу на чужом авто: какие документы нужны

Многие водители ошибочно полагают, что им достаточно иметь на руках обычный техпаспорт владельца и нотариальную доверенность. Однако на границе вас могут просто развернуть домой.

Анастасия Павленко
Выезд за границу на автомобили, который вам не принадлежит, требует особой бумажной подготовки

Выезд за границу на автомобиле, который вам не принадлежит, требует особой бумажной подготовки / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Часто возникает вопрос: как выехать за пределы Украины, если нет собственного транспорта? Один из вариантов — использование авто родственника или друга. Но для этого нужно иметь правильно оформленные документы.

Обо всех нюансах сообщили в МВД.

Главное условие: временный техпаспорт на ваше имя

Чтобы у таможенников не было никаких вопросов, вы должны иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу, выписанное непосредственно на ваше имя. Для этого нужно совершить один визит в Сервисный центр МВД. Владелец автомобиля лично пишет заявление, разрешающее вам выезд. После этого оригинальный техпаспорт владельца остается на ответственном хранении в архиве МВД, а вам выдают временный пластиковый документ на ваше имя.

Какие документы нужно взять в МВД:

  • Паспорта обоих лиц (с пропиской или выпиской к ID-карте)

  • Идентификационные коды

  • Оригинальный техпаспорт на авто

Если владелец не может прийти лично — нотариальную доверенность на представителя.

Важно: этот документ временный. По возвращении в Украину вы обязаны в течение 10 дней обратиться в сервисный центр, сдать свой временный талон и забрать оригинальный техпаспорт владельца.

В период военного положения МВД позволило сдавать временный документ в любом сервисном центре страны. Если вы сдадите его не там, где оформляли, старый техпаспорт владельца будет признан недействительным. Владельцу придется заказывать печать нового бланка и платить за это свои средства.

Последствия отсутствия документа

Если вы пытаетесь выехать за границу без специального свидетельства, пограничники могут отказать в выезде. Также в случае ДТП за границей страховая компания может отказать в выплате, если не будет подтверждено право управления транспортом.

Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.

