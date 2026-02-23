Выезд за границу на чужом авто: какие документы нужны

Выезд за границу на автомобиле, который вам не принадлежит, требует особой бумажной подготовки / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Часто возникает вопрос: как выехать за пределы Украины, если нет собственного транспорта? Один из вариантов — использование авто родственника или друга. Но для этого нужно иметь правильно оформленные документы.

Обо всех нюансах сообщили в МВД.

Главное условие: временный техпаспорт на ваше имя

Чтобы у таможенников не было никаких вопросов, вы должны иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу, выписанное непосредственно на ваше имя. Для этого нужно совершить один визит в Сервисный центр МВД. Владелец автомобиля лично пишет заявление, разрешающее вам выезд. После этого оригинальный техпаспорт владельца остается на ответственном хранении в архиве МВД, а вам выдают временный пластиковый документ на ваше имя.

Какие документы нужно взять в МВД:

Паспорта обоих лиц (с пропиской или выпиской к ID-карте)

Идентификационные коды

Оригинальный техпаспорт на авто

Если владелец не может прийти лично — нотариальную доверенность на представителя.

Важно: этот документ временный. По возвращении в Украину вы обязаны в течение 10 дней обратиться в сервисный центр, сдать свой временный талон и забрать оригинальный техпаспорт владельца.

В период военного положения МВД позволило сдавать временный документ в любом сервисном центре страны. Если вы сдадите его не там, где оформляли, старый техпаспорт владельца будет признан недействительным. Владельцу придется заказывать печать нового бланка и платить за это свои средства.

Последствия отсутствия документа

Если вы пытаетесь выехать за границу без специального свидетельства, пограничники могут отказать в выезде. Также в случае ДТП за границей страховая компания может отказать в выплате, если не будет подтверждено право управления транспортом.

Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.