Выглядят роскошно, но есть нюанс: 7 комнатных растений, которые не советуют покупать эксперты

Какие комнатные растения не стоит выращивать дома — список / © Pexels

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Не все растения, которые эффектно выглядят в магазине или на фото, будут так же хорошо себя чувствовать в квартире. Некоторым видам требуется специфическое освещение, высокая влажность или зимний период покоя, а отдельные виды могут создавать проблемы для людей с аллергией.

Об этом сообщило издание Martha Stewart со ссылкой на экспертов по комнатным растениям, которые рассказали о популярных видах, которые они не стали бы рекомендовать для постоянного выращивания в доме.

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Кротон

Главное украшение кротона — его пестрая листва — в то же время является одной из причин, по которой растению сложно ухаживать в домашних условиях. Чтобы окраска оставалась насыщенной, ему постоянно требуется много света, а зимой обеспечить такие условия особенно непросто.

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Кротон также плохо переносит пересыхание почвы и может отреагировать на недостаток влаги потерей нижних листьев. Еще одна проблема — сухой воздух, при котором возрастает риск появления паутинного клеща. Именно поэтому эксперт Лиза Элред Штайнкопф считает, что это растение лучше выращивать на улице в летних контейнерах или постоянно — в тёплом климате.

Пальмы

Многие пальмы ассоциируются с тропиками, однако воссоздать соответствующие условия в обычной квартире не так просто. Большинству из них одновременно требуется хорошее освещение и высокая влажность.

Штайнкопф также предупреждает, что после перемещения в помещение пальмы нередко становятся мишенью для паутинного клеща. Исключением отчасти может быть хамедорея элеганс (Chamaedorea elegans), которая лучше переносит определенные домашние условия, но и она требует немало внимания.

Фикус лировидный

Это растение часто можно увидеть в интерьерах, однако его популярность не означает, что за ним легко ухаживать. Владелица Houseplant Concierge Саманта Адлер называет фикус лировидный одним из самых сложных видов в уходе, хотя его нередко рекомендуют даже новичкам.

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Проблема заключается в чувствительности растения к любым изменениям. Фикус не любит, когда его переставляют, а для нормального роста ему необходим стабильный режим полива и достаточное количество света.

Стрелиция

Так называемая «райская птица» может вырасти в большое эффектное растение, но именно её размеры могут стать проблемой для владельцев небольших квартир. По словам Адлера, стрелиции требуется много свободного места.

Не менее важно освещение: растению требуется яркий свет и стабильные условия. В то же время даже при надлежащем уходе не стоит рассчитывать, что оно обязательно зацветёт. Штайнкопф отмечает, что в домашних условиях этого, скорее всего, не произойдёт.

Отдельные виды папоротников

В данном случае сложность заключается не только в уходе. Некоторые папоротники образуют много спор, которые попадают в воздух и, по словам Адлера, могут усугублять проявления аллергии.

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В частности, это касается представителей родов Dryopteris иAthyrium. Тем, кто хочет выращивать папоротник дома, эксперты советуют обратить внимание на стерильные разновидности или те, которые образуют меньше спор. Среди вариантов называют «Austral Gem», «кроличью лапку» и «кенгуру лапу».

Венерина мухоловка и саррацения

Хищные растения могут показаться интересным вариантом для домашней коллекции, однако их естественный жизненный цикл плохо согласуется с постоянными комнатными условиями.

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) и североамериканские саррацении (Sarracenia) в естественных условиях растут на солнечных болотистых участках. Кроме того, зимой им необходим холодный период покоя. Эксперт Бекс Клэр Хамелл отмечает, что обеспечить его в помещении сложно, поэтому такие растения целесообразнее оставлять на улице.

Подарочные цветущие растения

Хризантемы, миниатюрные розы, гортензии и азалии часто попадают в дом в качестве подарка, но комната не является для них оптимальным местом для постоянного выращивания.

По словам Штайнкопф, этим растениям для долгой жизни необходим период покоя на открытом воздухе. Поэтому главная задача после получения такого подарка — сохранить растение до того момента, когда погодные условия позволят безопасно вынести его на улицу. В соответствующей среде у неё будут гораздо лучшие условия для дальнейшего роста.

Напомним, ранее мы сообщали, что с приближением осени стоит осмотреть оголенные участки в вашем саду или на газоне и засадить их многолетними почвопокровными растениями.

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