Выгребная яма больше не будет переполняться и исчезнет вонь: что сделать именно в ноябре

Очистка выгребной ямы осенью — это лучший способ обеспечить бесперебойную работу канализации и полностью избавиться от неприятного запаха до самой весны.

Как чистить выгребную яму осенью

Как очистить выгребную яму осенью / © Фото из открытых источников

Ноябрь — лучшее время, чтобы подготовить выгребную яму к зиме и избежать переполнения и резкого запаха. Именно в этот период температура еще не слишком низкая, а процессы разложения внутри ямы активны. Если сделать правильную очистку сейчас, то канализационная система будет работать стабильно все холодное время года, а неприятный запах исчезнет полностью. Рассказываем, какие простые, но действенные методы помогут держать выгребную яму в идеальном состоянии.

Выгребная яма теперь не будет переполняться и не будет запаха: что сделать в ноябре

  • Провести глубокую откачку перед морозами. Это базовый, но необходимый шаг. Ноябрь — последний месяц, когда откачка проходит быстро и без риска подмерзания стенок ямы. Почему важно сделать это сейчас: холод замедляет разложение отходов, в зимний период уровень жидкости поднимается быстрее, замерзшие массы труднее откачивать и они могут заблокировать систему.

  • Добавить биопрепараты, работающие при низких температурах. Не все бактерии активны зимой. В ноябре следует внести именно те биоактиваторы, которые работают при температуре +3…+8°C. Это будет способствовать переработке жестких фракций, уменьшит объемы отходов, нивелирует неприятный запах. Лучше выбирать препараты, где на упаковке указано «для холодного сезона» или «зимние культуры».

  • Засыпать поверхность ямы торфом или опилками. Это простой домашний фильтр, работающий всю зиму. Торф и опилки впитывают запахи и создают слой, который не дает испарениям выходить наружу. Преимущества такого метода: запах исчезает полностью, влага распределяется равномерно, уменьшается риск переполнения после сильных дождей или таяния снега.

  • Проверьте горловину и крышку на плотность. Сквозняки и щели в холодное время только усиливают запах, потому что холодный воздух выжимает газы наружу. Поэтому в ноябре нужно осмотреть крышку, добавить резиновый уплотнитель, утеплить крышку минватой или пенопластом. Это оградит яму от замерзания и остановит выход запаха.

  • Устранить избыточную влагу, которая накапливается осенью. В ноябре грунтовые воды часто поднимаются, поэтому яма может наполняться быстрее. Поэтому необходимо выкопать небольшую канаву для отвода осенней воды. Можно добавить дренажный пласт гравия вокруг ямы, а также накрыть верх герметичной крышкой на зиму.

