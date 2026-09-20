Выиграл 70 тыс. фунтов, но отдал все: почему победитель реалити-шоу неожиданно отказался от приза

70 тыс. фунтов стерлингов Фото иллюстративное / © flickr.com

Реклама

Победитель первого сезона британского реалити-шоу Big Brother Крейг Филлипс призвал продолжить сбор средств для 18-летней Джоанн Гаррис, нуждавшейся в жизненно необходимой пересадке сердца и легких. Мужчина решил передать на ее лечение весь свой приз – 70 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом идет речь в independent.

Реклама

Крейг Филлипс победил в шоу после зрительского голосования Channel 4. За него отдали голоса 3 539 683 человека, а всего за финалистов было подано 7,7 млн голосов.

Реклама

Филлипс заявил, что готов участвовать в благотворительных мероприятиях и делать все возможное, чтобы собрать оставшиеся необходимые суммы. Для операции в США потребовалось около 250 тысяч фунтов стерлингов.

"Мы очень близки к тому, чтобы собрать деньги, но еще не столь близки, как хотелось бы", - сказал он.

По словам Филлипса, на тот момент удалось собрать около 100 тыс. фунтов, включая его призовые. Он также рассказал, что вместе с семьей готов участвовать в благотворительных мероприятиях.

"Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ей, но мне нужна поддержка прессы и общественности в Великобритании", - заявил победитель Big Brother.

Реклама

Крейг встретил Джоан после победы

Джоанн Гаррис из Шрусбери много лет была другом семьи Филлипса. Он назвал 18-летнюю девушку "уникальным молодым человеком" и рассказал, что давно был с ней близок.

Джоанн ждала Крейга у дома Big Brother, когда он вышел после оглашения результатов.

"Было прекрасно увидеть ее и иметь возможность отдать ей деньги, которые я выиграл", - сказал он.

Филлипс отметил, что не был уверен, сможет ли Джоанн прийти на встречу, поскольку она была нездорова. За день или два до финала он попросил организаторов шоу разрешить ему увидеться с девушкой, если ее состояние это позволит.

Реклама

По словам Филлипса, Джоанн нуждалась в операции, которую не могли провести в Великобритании, поэтому семья стремилась доставить ее в США.

«Я надеюсь, что пройдет всего несколько месяцев, прежде чем мы сможем доставить ее в Америку на операцию, которую ей, к сожалению, не могут сделать в этой стране», — сказал он.

Как завершился первый сезон Big Brother

Крэйг Филлипс победил в первом сезоне британского Big Brother. В финале он обошел бывшую стажерку-монахиню Анну Нолан, 29 лет, и отца троих детей Даррена Рэмси, 23 года.

Шоу стало большим телевизионным успехом Channel 4. Во время финала аудитория программы достигала 8,2 млн зрителей, а более поздний эфир смотрели до 10 млн человек. Доля аудитории в одном из временных отрезков составила 56,5%.

После выхода из шоу Анна Нолан рассказала, что провела ночь в отеле со своей девушкой Таней. Она заявила, что планирует отдохнуть несколько недель, а затем решить, чем заниматься дальше. До участия в Big Brother Нолан работала в магазине скейтбордов и указала, что ее рабочее место остается за ней.

По словам Нолана, предыдущая учеба в монастыре помогла ей пережить пребывание в изоляции: она привыкла проводить много времени в одиночестве и размышлять.

Даррен Рэмси после выхода из шоу заявил, что хочет вернуться в семью и проводить больше времени со своими тремя детьми. В то же время, он сказал, что не планирует возвращаться к работе в Millennium Dome в Гринвиче.

Редактор Channel 4 Лиз Уорнер, которая отвечала за программу, назвала реакцию аудитории на Big Brother чрезвычайной и заявила, что шоу превратилось в культурный феномен, изменивший взаимодействие между телевидением и Интернетом.

Напомним, об известных ведущих Украины на старте карьеры. Предлагаем посмотреть, как изменились Ефросинина, Горбунов, Осадчая, Решетник, Фреймут и другие звезды.

Новости партнеров

Новости партнеров