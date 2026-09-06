Как надолго сохранить заряд смартфона / © www.freepik.com/free-photo

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Смартфон может разряжаться гораздо быстрее, чем хотелось бы, даже если вы почти не пользуетесь им. Причина часто кроется не в внезапно умершем аккумуляторе, а в функциях, продолжающих работать в фоновом режиме. Одной из них есть постоянное определение местонахождения. Геолокация нужна многим программам: картам, службам такси, прогнозу погоды, сервисам доставки и некоторым социальным сетям. Однако далеко не каждой программе необходимо знать, где вы находитесь поминутно. Когда доступ к геоданным постоянно используется многочисленными приложениями, это может увеличивать нагрузку на смартфон.

Какую функцию следует проверить первой

Зайдите в настройку смартфона и откройте раздел, связанный с геолокацией или службами определения местоположения. Просмотрите, какие программы имеют к ней доступ.

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Необязательно полностью выключать геолокацию. Гораздо разумнее забрать постоянный доступ у тех приложений, которым он не нужен. Например, для некоторых приложений можно установить вариант «Только при использовании» или аналогичный режим.

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Такой подход позволяет сохранить полезные функции навигации, но не давать каждому приложению постоянно обращаться к данным о местонахождении.

Что еще незаметно «съедает» заряд

Одна выключенная функция не может гарантированно удвоить автономность каждого смартфона. Продолжительность работы зависит от модели, состояния аккумулятора, яркости экрана, мобильной сети и используемых приложений.

Поэтому следует проверить и другие энергозатратные настройки. Прежде всего, посмотрите статистику использования аккумулятора: именно она покажет, какие приложения реально потребляют больше энергии.

Если телефон быстро разряжается, уменьшите яркость экрана, сократите время автоматического отключения и выключите ненужные фоновые обновления. Особенно это актуально для программ, которыми вы почти не пользуетесь.

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Также не следует постоянно оставлять включенными Bluetooth, Wi-Fi или другие соединения, если они вам сейчас не нужны. Apple и производители Android-смартфонов рекомендуют использовать настройки устройства и статистику батареи для поиска причин повышенного потребления энергии.

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