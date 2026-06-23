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Вылейте эти отходы под кусты— помидоров некуда будет девать: вырастут крупными и мясистыми
Настой из этих отходов насыщает растения калием, улучшает вкусовые качества плодов и стимулирует активное плодоношение.
Многие хозяева ежегодно тратят немалые средства на удобрения, даже не подозревая, что одно из самых эффективных средств для томатов обычно оказывается в мусорнике. Речь идет о банановой кожуре — ценном источнике калия, фосфора и других питательных веществ, необходимых для формирования крупных, сочных и сладких плодов. Правильное использование этих кухонных отходов помогает значительно увеличить урожайность без лишних затрат.
Почему банановая кожура так полезна для томатов
Банановая кожура содержит большое количество калия — элемента, непосредственно влияющего на вкус, размер и качество плодов. Именно калий способствует накоплению сахаров в мякоти томатов, благодаря чему они становятся более сладкими и ароматными.
Кроме того, в кожуре содержатся фосфор, магний, кальций и другие микроэлементы, укрепляющие корневую систему, улучшающие цветение и помогающие растениям легче переносить жару.
Особенно полезна такая подкормка становится в период активного плодоношения, когда томаты нуждаются в большом количестве питательных веществ.
Как приготовить эффективную подкормку
Для приготовления натурального удобрения понадобятся:
кожура от 3-4 бананов;
2 литра теплой воды;
стеклянная или пластиковая емкость.
Кожуру нужно мелко нарезать, залить водой и оставить настаиваться на 2 дня в теплом месте. После этого настой процеживают. Перед использованием концентрат предпочтительно разбавить чистой водой в соотношении 1:1.
Как правильно использовать настой
Полив выполняют под корень по предварительно увлажненной почве. На один взрослый куст достаточно примерно 0,5-1 литра готового раствора.
Подкормку проводят один раз в 10-14 дней в течение всего периода формирования и созревания плодов.
Регулярное внесение такого удобрения помогает помидорам быстрее наливаться, формировать плотную мякоть и меньше растрескиваться.
Какой результат можно получить
Опытные огородники отмечают, что после использования бананового настоя плоды становятся больше, приобретают более насыщенный цвет и приятный сладкий вкус.
Также растения дольше остаются здоровыми, более активно образуют новые завязи и лучше переносят перепады температур.
Особенно заметен эффект на крупноплодных сортах, нуждающихся в повышенном количестве калия для формирования урожая.
Какие отходы еще полезны для помидоров
Кроме банановой кожуры, томаты хорошо реагируют на другие натуральные подкормки:
настой древесной золы;
измельченную яичную скорлупу;
настой крапивы;
компостный чай;
луковица.
Такие средства помогают поддерживать плодородие почвы и снабжают растения необходимыми питательными веществами без использования агрессивной химии.