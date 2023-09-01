Вылейте кофе в стиральную машину и будете удивлены результатом: такого вы еще точно не делали

Почему лучше вылить кофе в стиральную машину? Это домашнее средство поможет решить проблему выцветания темной одежды во время стирки.

К сожалению, чем чаще вы стираете свои рубашки, футболки или джемпера, тем сильнее они выцветают. Особенно эта проблема касается тех вещей, которые имеют черный или черный цвет. Оттенок со временем сереет или на одежде появляются более светлые полосы. Быстро такие вещи оказываются на свалке или лежат на полочках и остаются никому не нужными.

При этом бывает и такое, что черные вещи выбрасывают практически сразу после первой стирки, ведь цвет сильно выцветает из-за использования неправильного порошка или режима стирки.

И вот для того, чтобы ваша любимая одежда сохраняла свой блеск и цвет, а также служила дольше, можно использовать довольно простой, но эффективный способ. Можете забыть о дорогих химических средствах, которые негативно влияют на окружающую среду, и вместо них использовать простой молотый кофе. Такой лайфхак достаточно популярен в Интернете.

Из-за высоких температур, неправильно подобранные средства с отбеливателем и частые циклы цветовые пигменты в одежде обычно растворяются. Равномерно это отбеливает волокна, вымывая краску из ткани.

Если же во время стирки налить две кружки черного кофе прямо в барабан, а затем запустить деликатный режим, можно решить эту проблему.

Только обязательно убедитесь, что в стиральной машине только одежда темного и черного цвета, иначе существует риск окрашивания ткани.

Кофе можно использовать для стирки черных вещей даже в том случае, если вы стираете их вручную. Для этого сначала стирайте одежду с помощью обычного моющего средства, а затем используйте кофе в качестве ополаскивателя.

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