Вылейте простую смесь в раковину: она мгновенно растворит жир и прочистит слив

Обычно причинами засорения раковины остатки пищи и жир. Они попадают в ливень и со временем скапливаются на стенках труб. После охлаждения жир затвердевает и действует как клей. В результате трубы постепенно «сужаются», а потому вода перестает свободно течь.

Что же поможет легко прочистить раковину вместо дорогой и агрессивной химии, читайте в материале Kobieta w INTERIA.PL.

Засоренную раковину нельзя игнорировать. Застойная вода и мусор способствуют размножению бактерий и вызывают неприятные запахи, распространяющиеся по всей кухне.

Кроме того, продолжительные проблемы со сливом увеличивают риск повреждения сантехники. Такой ремонт требует дорогостоящего профессионального вмешательства. Именно поэтому, чем быстрее вы вмешаетесь, тем легче избежать неприятных последствий.

Как прочистить раковину

Немногие знают, что таблетки для посудомоечной машины продукт предназначен не только для этой техники. Они гораздо универсальнее, чем вы думаете.

Эти таблетки были разработаны для растворения стойкого жира, остатков пищи и грязи. Эти свойства ценны, когда дело доходит до устранения засоров в трубах. Таблетки для посудомоечной машины содержат моющие ферменты, эффективно справляющиеся с типичными кухонными загрязнениями.

Налейте пол литра горячей воды в емкость, в которую затем растворите одну таблетку для посудомоечной машины. Смешайте, вылейте в канализацию и оставьте не менее получаса. Затем тщательно промойте теплой водой. Эффект будет виден сразу.

Таблетки для посудомоечной машины совмещают обезжиривающие свойства и свойства растворять органические остатки. Горячая вода активирует их ингредиенты, позволяя им легче добиваться мест, где накопилась грязь.

Этот метод лучше всего работает для частичных засоров. Следует использовать раствор таблеток для посудомоечной машины профилактически – раз в две недели, чтобы предотвратить засор труб.

