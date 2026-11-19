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Выпечка от бабушки на День святого Николая: три традиционных украинских рецепта
Медовые пряники станут отличным угощением для детей и красивым украшением стола, маковый рулет подойдет для семейного чаепития, а пончики с медом и маком добавят празднику особого домашнего уюта.
День святого Николая в Украине издавна был одним из самых любимых зимних праздников, особенно для детей. К нему хозяйки готовили угощение и пекли домашние сладости, которыми угощали родных и малышей. Среди праздничной выпечки особое место занимали медовые пряники, маковые рулеты и пончики.
Что традиционно готовили в Украине на Николая читайте в материале ТСН.ua.
Медовые пряники
Медовые пряники — одна из самых уютных идей для праздничного угощения. Их можно сделать в форме звездочек, елок, ангелов или сердечек, а затем украсить белой глазурью.
Ингредиенты:
мука — 400 г
мед — 150 г
сахар — 100 г
сливочное масло — 80 г
яйцо — 1 шт
сода — 1 ч. л
корица — 1 ч. л
молотая гвоздика — ¼ ч. л
имбирь — ½ ч. л
Для глазури:
сахарная пудра — 120 г
яичный белок — 1 шт
лимонный сок — 1 ч. л
Приготовление
Мед, сахар и сливочное масло уложите в небольшую кастрюлю. Подогрейте на слабом огне — пока масло растает, а сахар частично растворится.
Немного охладите смесь. Добавьте яйцо, перемешайте.
Отдельно смешайте муку, соду и специи.
Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в медовую смесь и замесите мягкое тесто. Заверните его в пленку и положите в холодильник на 1 час.
Раскатайте тесто толщиной примерно 5 мм. Вырежьте формочками пряники и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при температуре 180°C примерно 8–12 мин.
Готовим глазурь. Взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком до белой густой массы. Когда пряники полностью остынут, украсьте глазурью и оставьте до ее застывания.
Маковщик
Маковщик или маковый рулет — выпечка, которую издавна готовили в украинских семьях к большим праздникам и семейным застолиям. Особенно популярна она была зимой.
Ингредиенты:
мука — 500 г
молоко — 200 мл
сухие дрожжи — 7 г
яйца — 2 шт
сахар — 80 г
сливочное масло — 80 г
соль — щепотка
ванильный сахар — 1 ч. л
Для начинки:
мак — 250 г
сахар — 100 г
мед — 2 ст. л
сливочное масло — 30 г
изюм — 50 г
Приготовление
Мак промойте, залейте крутым кипятком и оставьте на 30–40 мин. Затем слейте воду, а мак перетрите измельчите блендером до появления белого макового молочка. Добавьте сахар, мед, растопленное масло и изюм.
Для теста подогрейте молоко до теплого состояния, добавьте дрожжи и ложку сахара. Оставьте на 10–15 минут, чтобы дрожжи активировались.
В отдельной миске смешайте яйца, оставшийся сахар, соль и ванильный сахар. Добавить молоко с дрожжами, растопленное масло и постепенно всыпать муку. Замесите мягкое эластичное тесто.
Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1–1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме.
Затем раскатайте в прямоугольный пласт, равномерно распределите маковую начинку и сверните рулетом. Переложите на противень швом вниз, оставьте еще на 20–30 мин.
Смажьте взбитым яйцом и выпекайте при температуре 180°C примерно 40-50 мин до золотистой корочки.
Пышки с маком и медом
Сладкие пончики — выпечка, которая ассоциируется с украинскими зимними праздниками. Их готовили из дрожжевого теста, обжаривали до румяной корочки, затем поливали медом и посыпали маком.
Ингредиенты:
мука — 450 г
молоко — 200 мл
сухие дрожжи — 7 г
сахар — 50 г
яйцо — 1 шт
сливочное масло — 50 г
соль — щепотка
масло для жарки
Для подачи:
мед — 3-4 ст. л
мак — 3 ст. л
Приготовление
В теплом молоке растворите дрожжи и ложку сахара. Оставьте на 10-15 мин. Добавьте яйцо, оставшийся сахар, растопленное масло и соль. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто.
Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.
Когда тесто увеличится в объеме, сформуйте небольшие шарики. Выложите их на доску, присыпанную мукой, и оставьте еще на 15–20 мин.
В глубокой сковороде или в кастрюле разогрейте достаточное количество масла. Обжаривайте пышки на умеренном огне до золотистого цвета со всех сторон. Готовые изделия выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Теплые пончики полейте медом и щедро посыпьте маком.
Напомним, мы писали, что приготовить на День святого Николая.