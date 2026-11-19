Пряники.

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День святого Николая в Украине издавна был одним из самых любимых зимних праздников, особенно для детей. К нему хозяйки готовили угощение и пекли домашние сладости, которыми угощали родных и малышей. Среди праздничной выпечки особое место занимали медовые пряники, маковые рулеты и пончики.

Что традиционно готовили в Украине на Николая читайте в материале ТСН.ua.

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Медовые пряники

Медовые пряники — одна из самых уютных идей для праздничного угощения. Их можно сделать в форме звездочек, елок, ангелов или сердечек, а затем украсить белой глазурью.

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Ингредиенты:

мука — 400 г

мед — 150 г

сахар — 100 г

сливочное масло — 80 г

яйцо — 1 шт

сода — 1 ч. л

корица — 1 ч. л

молотая гвоздика — ¼ ч. л

имбирь — ½ ч. л

Для глазури:

сахарная пудра — 120 г

яичный белок — 1 шт

лимонный сок — 1 ч. л

Приготовление

Мед, сахар и сливочное масло уложите в небольшую кастрюлю. Подогрейте на слабом огне — пока масло растает, а сахар частично растворится. Немного охладите смесь. Добавьте яйцо, перемешайте. Отдельно смешайте муку, соду и специи. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в медовую смесь и замесите мягкое тесто. Заверните его в пленку и положите в холодильник на 1 час. Раскатайте тесто толщиной примерно 5 мм. Вырежьте формочками пряники и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при температуре 180°C примерно 8–12 мин. Готовим глазурь. Взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком до белой густой массы. Когда пряники полностью остынут, украсьте глазурью и оставьте до ее застывания.

Маковщик

Маковщик или маковый рулет — выпечка, которую издавна готовили в украинских семьях к большим праздникам и семейным застолиям. Особенно популярна она была зимой.

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Ингредиенты:

мука — 500 г

молоко — 200 мл

сухие дрожжи — 7 г

яйца — 2 шт

сахар — 80 г

сливочное масло — 80 г

соль — щепотка

ванильный сахар — 1 ч. л

Для начинки:

мак — 250 г

сахар — 100 г

мед — 2 ст. л

сливочное масло — 30 г

изюм — 50 г

Приготовление

Мак промойте, залейте крутым кипятком и оставьте на 30–40 мин. Затем слейте воду, а мак перетрите измельчите блендером до появления белого макового молочка. Добавьте сахар, мед, растопленное масло и изюм. Для теста подогрейте молоко до теплого состояния, добавьте дрожжи и ложку сахара. Оставьте на 10–15 минут, чтобы дрожжи активировались. В отдельной миске смешайте яйца, оставшийся сахар, соль и ванильный сахар. Добавить молоко с дрожжами, растопленное масло и постепенно всыпать муку. Замесите мягкое эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1–1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме. Затем раскатайте в прямоугольный пласт, равномерно распределите маковую начинку и сверните рулетом. Переложите на противень швом вниз, оставьте еще на 20–30 мин. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте при температуре 180°C примерно 40-50 мин до золотистой корочки.

Пышки с маком и медом

Сладкие пончики — выпечка, которая ассоциируется с украинскими зимними праздниками. Их готовили из дрожжевого теста, обжаривали до румяной корочки, затем поливали медом и посыпали маком.

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Ингредиенты:

мука — 450 г

молоко — 200 мл

сухие дрожжи — 7 г

сахар — 50 г

яйцо — 1 шт

сливочное масло — 50 г

соль — щепотка

масло для жарки

Для подачи:

мед — 3-4 ст. л

мак — 3 ст. л

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи и ложку сахара. Оставьте на 10-15 мин. Добавьте яйцо, оставшийся сахар, растопленное масло и соль. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час. Когда тесто увеличится в объеме, сформуйте небольшие шарики. Выложите их на доску, присыпанную мукой, и оставьте еще на 15–20 мин. В глубокой сковороде или в кастрюле разогрейте достаточное количество масла. Обжаривайте пышки на умеренном огне до золотистого цвета со всех сторон. Готовые изделия выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Теплые пончики полейте медом и щедро посыпьте маком.

Напомним, мы писали, что приготовить на День святого Николая.

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