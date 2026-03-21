Выпечка в пост: чем заменить яйца, молоко и сливочное масло

Великий пост — это период, когда можно позволить себе домашнюю ароматную выпечку. Главное — знать, как заменить яйца, молоко и сливочное масло, сохранив нежную текстуру и насыщенный вкус.

Песная выпечка не содержит продуктов животного происхождения. Впрочем, это не значит, что она получится сухой или безвкусной. Ведь традиционные ингредиенты, без которых, казалось бы, выпечка невозможно, можно заменить альтернативными.

Яйца

В выпечке яйца склеивают тесто, добавляют влагу, придают структуру и легкость, а также помогают приподнять тесто. Во время поста их можно заменить бананом, яблочным пюре, крахмалом или семенами льна. Эти ингредиенты также увлажнят тесто и держат его вместе.

Для какой выпечки лучше всего подойдут заменители яиц:

бананы — для кексов, сладкого хлеба, мафинов;

яблочное пюре — для пирогов, мафинов, брауни;

крахмал (кукурузный, картофельный) — для печенья и мелкой выпечки.

семена льна (замоченные в воде) — для хлеба, кексов, энергетических батончиков.

Молоко

Козье или коровье молоко легко заменяется растительным. Наиболее близкое по составу — соевое. Она хорошо держит структуру теста.

В то же время миндальное или кокосовое молоко придадут выпечке свой вкус, а также сделают тесто более нежным. Рисовое молоко — более жидкое, а потому тесто может быть немного сухим — подходит для печенья.

Если нет молока, можно использовать воду с одной-двумя столовыми ложками растительного масла на стакан жидкости. Это сочетание придает влагу и жирность. Тесто получается мягким, но безвкусным молоком.

Сливочное масло

Сливочное масло можно заменить на кокосовое, подсолнечное или другое растительное масло. Впрочем, уменьшайте его количество примерно на 10–15% от рецептурного количества сливочного масла, потому что масло затвердевает и придает структуру, а масло — жидкость.

Подсолнечное масло — самая популярная замена сливочного масла. Она нейтральна по вкусу, а потому не влияет на аромат выпечки. Хорошо подходит для пирогов, кексов, печенья.

Кокосовое масло хорошо держит форму, но придает легкий кокосовый аромат. Можно брать как твердую или растопленную — в зависимости от рецепта.

Оливковое масло хорошо подходит для хлеба или кексов, где вкус растительного масла не испортит блюдо.

Секреты удачной постной выпечки

добавляйте специи: корицу, ваниль, мускатный орех;

используйте сухофрукты — они придают природную сладость;

не пересушивайте тесто — постная выпечка готовится чуть быстрее;

дайте готовому изделию отдохнуть 10–15 минут после духовки.

