Выращивание рассады: как сделать простую и бесплатную подсветку растений

Простая и бесплатная подсветка для рассады и не только

Подсветка рассады играет ключевую роль в ее правильном развитии, особенно в зимне-весенний период, когда природного света недостаточно. Если рассада получает мало света, она извлекается, становится слабой и может погибнуть после высадки в открытый грунт.

Подсветка необходима не только для рассады, но и для комнатных цветущих растений в зимний период. Также оно нужно плодовым растениям, если вы выращиваете дома черри или корнишоны для себя и своей семьи в зимне-весенний период. Чтобы избежать таких проблем, огородники используют разные методы подсветки.

Для подсветки используют фитолампы — специальные лампы для подсветки растений, излучающие свет в красном и синем спектрах. Они стимулируют фотосинтез, способствуют лучшему росту и развитию рассады. А можно воспользоваться бесплатной подсветкой, и тогда фитолампы не понадобятся.

Светоотражающие экраны для подсветки растений: как сделать

Для этого можно сделать светоотражающий экран своими руками. Он производится из специального утеплительного материала, фольгированного с одной стороны, или из нескольких слоев обычной фольги. Также пригодятся деревянные шпажки для создания устойчивой конструкции.

Отрежьте от утеплительного материала кусок, соответствующий размеру цветочного горшка или контейнера, вставьте внутрь две деревянные шпажки и установите в горшок или контейнер. Поставьте на окно так, чтобы свет отражался от экрана и возвращался к растениям.

То же можно сделать из обычной фольги, но нужно использовать несколько слоев для более прочной конструкции. Закрепите две шпажки между слоями фольги и вставьте в цветочный горшок, который затем установите на окно.

Этот метод проверен многими садовниками и огородниками: рассада не извлекается, развивается постепенно и полноценно. То же касается и комнатных растений. Не бойтесь: сжечь растения чрезмерным количеством света невозможно, поскольку в осенне-зимне-весенний период света очень мало, поэтому такой световозвращающий экран будет очень полезен для ваших растений.

Подсветка рассады// фото: myhomeinspiration.net

Как вариант для подсветки можно использовать зеркала – если поставить рассаду между зеркалами или у большой зеркальной поверхности, она будет получать больше света. Так же, как световозвращающие экраны, этот метод не требует дополнительных затрат электроэнергии, но помогает уменьшить вытягивание растений.

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