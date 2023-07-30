Вырастет через неделю и щедро засыплет урожаем: чем подкормить морковь летом, чтобы была сладкая и хрустящая

Реально ли создать такую подкормку своими руками, чтобы морковь за неделю выросла сладкой и хрустящей? Если знать, какие ингредиенты использовать, то да.

Казалось бы, этот корнеплод может расти и без лишнего вмешательства, впрочем, если правильно подкормить морковь, она даст большой и вкусный урожай.

Многие огородники используют для подкормки моркови летом пепел. И действительно, используя только пепел и воду, можно создать быструю и эффективную подкормку с большим количеством полезных веществ. Для замешивания раствора нужно взять ведро воды и размешать в нем два стакана золы из хорошо прогоревшей древесины. Затем все перемешать и вносить в зеплю по пол-литра.

Впрочем, есть еще один, более простой вариант. Он не нуждается в использовании пепла, который часто разносится ветром после высыхания.

Для подкормки мокроты отлично подходит настойка из крапивы. Чтобы ее приготовить берут только листья и стебли жгучего растения. Интересно, что для приготовления удобрения подойдет даже прошлогодний чертополох.

Увядшие растения нужно грубо нарезать, заложить в металлическое 10-литровое ведро, заполнить нужно примерно 2/3 емкости. Затем взять тёплую воду и залить ею крапиву. Жидкость должна быть именно теплой, чтобы начать процесс брожения. Теперь следует поставить ведро в теплое и солнечное место и подождать несколько дней. В июле-августе обычно стоит жаркая погода, поэтому удобрение будет готово довольно быстро.

Концентратом поливать морковь нельзя. Нужно развести настойку в пропорции 1:10, а затем внести в землю.

Обычно вносить любое жидкое удобрение нужно в прохладную часть суток (утром или вечером), чтобы не пожечь листья овощей.

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