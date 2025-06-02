Вырастет размером с кулак: агрономы назвали лучшее удобрение для лука, чтобы он рос, как на дрожжах

Какое удобрение подходит для лука / © Pixabay

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Наибольшие проблемы при выращивании лука урожая наносит луковая муха, которая часто портит овощ еще до того, как головки сформируются. Ее личинки съедают лук изнутри, от чего та начинает гнить. Но вы можете это предотвратить, если правильно подпитать культуру.

Домашнее удобрение самый лучший вариант, ведь оно бюджетное и эффективное. Смешайте 1 кг табачной пыли и древесной золы, добавьте 5 ст. ложек пищевой соды тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная смесь. Ее следует рассыпать вокруг растений и между рядами лука.

Такую обработку проводят 2-3 раза, чтобы она воздействовала. Рекомендуется делать это в мае и июне, пока луковая муха еще не успела отложить личинки.

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Смесь не только хорошо отпугивает вредителей, но и стимулирует рост лука, ведь зола содержит фосфор, кальций и калий, а табачная пыль — азот.

Помимо луковой мухи это удобрение защитит и от других вредителей, в частности долгоносиков, улиток, тли. Они не исчезнут полностью с грядки, но их станет значительно меньше.