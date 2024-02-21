Вырастет размером с кулак: вот чем нужно подкормить клубнику весной

Чтобы получить большой урожай клубники размером с кулак, нужно знать, чем подкормить кустики весной.

Специалисты знают, чем подкормить клубнику весной, чтобы потом получить действительно большой урожай вкусных ягод. Попытайтесь и вы. Тем более, что рецепт удобрения прост и не нуждается в особых средствах.

Нужно взять треть ведра теплой воды и добавить в нее одну чайную ложку борной кислоты и такое же количество марганцовки. Все тщательно перемешайте. Теперь полученный раствор разведите одним ведром воды, добавьте несколько капель йода и снова тщательно перемешайте.

При этом приготовление удобрения не заканчивается. Нужно добавить 2 столовые ложки нашатырного спирта. Снова хорошо перемешайте. Теперь подкормка полностью готова.

Под каждый кустик клубники нужно внести примерно 300-400 мл готового раствора. Уже через несколько дней вы сможете заметить, что растение пошло в рост и увеличилось прямо на глазах.

Не забудьте дополнительно перед подкормкой избавиться от старых и сухих листьев, проверьте растение на больные побеги. Можно также произвести обрезку.

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