Вырастут даже на камнях: пять декоративных кустарников для самой бедной почвы

Создать красивый сад на каменистой или неплодородной земле – вполне реальная задача, нужно лишь правильно выбрать кустарники.
Рассказываем о пяти неприхотливых кустарниках, которые будут расти на самой бедной неплодородной почве.
Какие декоративные кустарники будут хорошо расти на неплодородной земле
- Миндаль. Весной кустарник распускается нежными бледно-розовыми цветами, поэтому его обязательно нужно иметь в своем саду. Миндаль будет хорошо расти на каменистом грунте и будет выглядеть гармонично, если его сажать вместе с хвойными растениями. Кустарник надо регулярно поливать и обрезать, тогда он будет хорошо расти и цвести. Его достаточно легко размножать прикорневой порослью.
- Барбарис не только красиво цветет, осенью с него можно собрать полезные ягоды для чая и настоек. Это достаточно неприхотливое растение, его следует сажать в тени, подкармливать и поливать не нужно. Достаточно легко размножается из семян.
- Магнолия падуболистая. Такой элегантный вечнозеленый кустарник весной будет радовать вас желтыми цветами, а летом – ярко-синими ягодами. Магнолию следует сажать также в тени, в поливе нуждается только в засуху. Декоративный кустарник хорошо переносит зиму без укрытия.
- Вереск. Это растение устойчиво к засухе и резким перепадам температуры, не боится морозов, хорошо приживается на неплодородной земле. Летом вереск будет радовать своих хозяев фиолетовым и розовым цветом. Кустарник можно не поливать, лучше сажать в полутени на кислых и рыхлых почвах.
- Айва японская. Это настоящий цветущий шедевр. Весной растение покрывается яркими оранжевыми и красными цветами, а осенью приносит ароматные плоды. Кустарник растет как на солнце, так и в тени, устойчив к посухе, не нуждается в поливе. Его очень легко размножать порослью.
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