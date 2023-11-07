Высадка томатов под зиму в открытый грунт: такого способа без рассады вы точно не пробовали

Высадка помидоров под зиму в открытый грунт – это уникальный способ выращивания томатов без рассады. Попытайтесь и вы. Тем более что сажать нужно уже сейчас.

Часто именно с рассадой помидоров бывает больше проблем. Высевают ее обычно в конце марта, но в первый весенний месяц для лестницы еще мало солнечного света, что может привести к плохому развитию. Также для рассады нужно много места, ведь все эти ящики нужно куда-нибудь ставить.

Но специалисты утверждают, что существует уникальный способ высева помидоров под зиму, который не требует времени для выращивания рассады. Что делать?

От начала до середины ноября, если разрешает погода, до первых морозов выкопайте на огороде лунки глубиной до 15-20 см. В каждую лунку выложите один целый помидор.

Сверху лунки просто присыпаются слегка утрамбовывающейся сухой землей. Не забудьте замульчировать своеобразные грядки сухими листьями. Слой мульчи должен быть не менее 15 см (можно и больше). Чтобы листья не разнесли ветер, сверху можно положить сетку.

Как только выпадет первый снег, сетку можно будет снять. Очень важно, чтобы помидоры оставались в земле в тепле, то есть были защищены от мороза.

Весной, после прогревания почвы, листья нужно убрать. Впоследствии вы увидите, что из каждой лунки смотрится пучок свежих побегов. Как и высаженную рассаду, их нужно накрывать от заморозков. Как только лестница подрастет, можете смело выкапывать ее и рассаживать на грядке.

Кстати, томаты, выращенные с помощью этого уникального способа без рассады, будут более выносливы к похолоданию и более устойчивы к различным болезням.

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