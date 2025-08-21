Высокие и пышные мальвы: когда и где сеять семена, чтобы получить идеальные цветы

Мальвы. / © Unsplash

Мальва известна высокими колосками. Эти цветы идеально впишутся в ваш сад. И, что важно, они не требовательны к уходу, хорошо переносят бедную почву и легко размножаются самостоятельно.

Когда сажать мальвы и как их выращивать, рассказали в издании Martha Stewart.

Мальву лучше следует сажать в конце лета или в начале осени, а в идеале – по меньшей мере за шесть-восемь недель до первых заморозков. Семена, посаженные после середины осени, не успеют распуститься до зимы.

Сеять семена также можно в помещении в конце зимы и высаживать их ранней весной, когда почва прогреется. Но осенняя посадка обычно дает более выносливые растения и раннее цветение.

"Всея семян в этот период дает мальве время сформировать крепкую розетку в течение зимы, что приводит к лучшему цветению следующим летом", - говорит эксперт из садоводства Меган Эдж.

Процесс посадки

Семена мальвы можно сеять прямо на открытом воздухе, а также в помещении. В обоих случаях вы увидите рост листьев и корней в первый год, а цветение появится на второй.

Садоводы делятся советами, как сажать семена мальвы или ее рассаду: Выберите солнечное хорошо дренированное место с защитой от сильных ветров. Перед посадкой замочите семена в теплой воде примерно на 12 часов. Посадите семена на глубину примерно 0,6 см и на расстоянии 45-60 см друг от друга. Осторожно вдавите его в грунт, не накрывая, поскольку для прорастания ему нужен свет. Затем полейте семена. Поддерживайте почву постоянно влажной, пока семена не прорастут. В более холодном климате можно слегка замульчировать семена зимой, чтобы защитить молодые ростки от сильного холода. К весеннему сезону нужно будет подкормить семена компостом или удобрением и регулярно поливать их.

