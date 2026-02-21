ТСН в социальных сетях

Высокий урожай без труда: три сладких сорта огурцов, которые обильно плодоносят каждый год

Не все сорта огурцов все равно радуют урожаем: некоторые приносят щедрые плоды, а некоторые остаются почти пустыми. Поэтому выбор сорта для открытого грунта — ключевой шаг для тех, кто хочет собрать большой урожай вкусных огурцов.

Сорта огурцов с высокой урожайностью

Сорта огурцов с высокой урожайностью / © pexels.com

Выращивание огурцов может быть непростым: часто растения активно наращивают зеленую массу, а плоды почти не видны. Причина — неудачный выбор сорта или неблагоприятные климатические условия. Чтобы избежать разочарований, следует выбирать сорта, которые ежегодно стабильно дают высокий урожай, выдерживают перепады температур, неприхотливы в уходе и радуют сладким вкусом.

Амур F1

Ранний самоопыляющийся гибрид, который быстро адаптируется к любым условиям — как в открытом грунте, так и в теплицах. Вынослив к болезням, в частности мучнистой росе. Первый урожай можно собрать уже через 45 дней. Огурцы сладкие, сочные и без горечи.

Конкурент

Еще один ранний сорт с высокой урожайностью и простым уходом. С одного квадратного метра можно собрать до 4 кг плодов, а первый урожай появляется спустя 50 дней после всходов.

Азарт F1

Идеально подходит для открытых участков и теплиц. Плоды вырастают до 12 см, дают урожай через 45 дней, имеют привлекательный товарный вид, хорошо сохраняются и легко транспортируются.

Огурцы — теплолюбивая культура. Высев в открытый грунт следует проводить, когда земля прогреется до +12°C, обычно в середине мая. Если вы хотите получить ранний урожай из-за рассады, семена высевают в торфяные стаканчики примерно за 30 дней до посадки. Для стабильного роста и плодоношения требуются регулярный полив и эффективные подкормки.

