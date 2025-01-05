Выстиранные вещи будут, как из химчистки: что положить в барабан стиральной машинки

Рассказываем, что добавить в барабан, чтобы достать из него свежие и чистые вещи.
Если у вас есть домашние питомцы, то много шерсти от животных налипает на одежду. И стирка не всегда решает этот вопрос. Однако сообразительные хозяйки изобрели способ, как легко избавиться от любой шерсти, волос и мелких ворсинок на одежде. Надо положить в стиралку 2-3 влажные салфетки, которые отлично справятся с этой проблемой.
Как работает метод стирки с влажными салфетками
Следует обратить внимание на несколько важных нюансов. Салфетки должны быть достаточно плотными, на одну стирку можно класть 2-3 штуки.
Чтобы воспользоваться таким лайфхаком, можно брать обычные влажные салфетки. Не стоит пользоваться тканевыми, предназначенными для протирания любых поверхностей, они не подходят.
Как это работает? При стирке в барабане поднимается вода, а вместе с ней вся шерсть, нитки, волосы и ворсинки. А салфетка их на себе будет задерживать, потому что она тоже достаточно легкая и будет подниматься в воде.
Такой простой трюк имеет несколько преимуществ. Во-первых, в фильтр стиральной машинки этот мусор не будет попадать. Во-вторых, одежда будет безупречно чистой, так как салфетка соберет всю шерсть и ворсинки.
Необходимо понимать, что для сильно грязных вещей этот лайфхак не подойдет. Тогда лучше пользоваться услугами химчистки.
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