Вытяжка забита жиром: простой способ очистить фильтры без химии и вернуть мощность
Со временем даже самая мощная вытяжка перестает справляться с кухонными испарениями, оставляя жирный налет на мебели.
Чаще проблема кроется в загрязненных жиром фильтрах, которые можно восстановить без агрессивной химии.
Самый эффективный и безопасный способ очистить металлические жиросборщики — обработка паром.
Поток горячего пара из отпаривателя или парогенератора быстро растворяет устаревший жир, не повреждая металлических фильтров.
После обработки паром остатки жира легко смываются теплой водой с небольшим количеством обычного моющего средства для посуды.
При сильных загрязнениях фильтры можно замочить на 30–40 минут в растворе кальцинированной соды.
Не рекомендуется использовать абразивные порошки или жесткие щетки, поскольку они могут повредить антипригарное покрытие фильтров.
Угольные фильтры, отвечающие за устранение запахов, не подлежат очистке и требуют регулярной замены в соответствии с инструкцией производителя.
После мытья все детали следует тщательно высушить перед установкой в вытяжку во избежание появления ржавчины.
Регулярная очистка фильтров — один раз в 1–3 месяца, в зависимости от интенсивности приготовления пищи — помогает сохранить начальную мощность вытяжки.
Не стоит забывать и о наружной поверхности вытяжки: ее можно протирать мягкой тряпкой, смоченной в мыльном растворе.
Своевременный уход не только восстанавливает силу тяги, но значительно продлевает срок службы техники. Профилактика всегда дешевле и проще ремонта неисправного устройства.