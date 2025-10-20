Вытяжка забита жиром: простой способ очистить фильтры без химии и вернуть мощность

Как почистить фильтр вытяжки без химии / © unsplash.com

Чаще проблема кроется в загрязненных жиром фильтрах, которые можно восстановить без агрессивной химии.

Самый эффективный и безопасный способ очистить металлические жиросборщики — обработка паром.

Поток горячего пара из отпаривателя или парогенератора быстро растворяет устаревший жир, не повреждая металлических фильтров.

После обработки паром остатки жира легко смываются теплой водой с небольшим количеством обычного моющего средства для посуды.

При сильных загрязнениях фильтры можно замочить на 30–40 минут в растворе кальцинированной соды.

Не рекомендуется использовать абразивные порошки или жесткие щетки, поскольку они могут повредить антипригарное покрытие фильтров.

Угольные фильтры, отвечающие за устранение запахов, не подлежат очистке и требуют регулярной замены в соответствии с инструкцией производителя.

После мытья все детали следует тщательно высушить перед установкой в вытяжку во избежание появления ржавчины.

Регулярная очистка фильтров — один раз в 1–3 месяца, в зависимости от интенсивности приготовления пищи — помогает сохранить начальную мощность вытяжки.

Не стоит забывать и о наружной поверхности вытяжки: ее можно протирать мягкой тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

Своевременный уход не только восстанавливает силу тяги, но значительно продлевает срок службы техники. Профилактика всегда дешевле и проще ремонта неисправного устройства.