Выводит устаревшие пятна и маскирует следы от гвоздей: какая еще польза крахмала в быту

Наверное, немногие знают, однако крахмал – это многофункциональный продукт, который непременно станет помощником в хозяйстве.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс Uapress, какая польза картофельного крахмала для решения бытовых проблем.
Какая польза картофельного крахмала в хозяйстве
- Выводит следы от утюга. Если вы вдруг сделали утюгом подпалину на одежде, намочите след водой и присыпьте крахмалом. Подождите, пока вещь высохнет, тогда щеткой удалите остатки крахмала и постирайте как обычно.
- Поможет избавиться от пятен крови. Разведите две столовых ложки крахмала в стакане воды и нанесите на пятно. Дождитесь, пока обработанное место высохнет, затем постирайте вещь в стиральной машинке.
- Чистка жира на различных поверхностях. При помощи крахмала можно вымыть кухонные поверхности от грязи и жирного налета. На влажную тряпку нанесите крахмал и потрите поверхность, от грязи не останется и следа.
- Чистка столовых приборов. Ваша кухонная утварь будет сиять, как новая, после такой обработки. Надо развести две столовых ложки крахмала в стакане холодной воды, нанести раствор на изделия и тщательно протереть влажной тканью.
- Поможет распутать узлы на бечевке. Смочите пальцы в крахмале или посыпьте им узлы – и они легко развяжутся.
- Маскирует отверстия от гвоздей. При помощи крахмала можно замаскировать отверстия от гвоздей на стенах и других поверхностях. Надо взять поровну воды, соли и крахмала и сделать смесь, которая легко справится с проблемой.
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