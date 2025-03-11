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Выводит устаревшие пятна и маскирует следы от гвоздей: какая еще польза крахмала в быту

Выводит устаревшие пятна и маскирует следы от гвоздей: какая еще польза крахмала в быту

Какая польза крахмала в быту / Фото: Freepik

Наверное, немногие знают, однако крахмал – это многофункциональный продукт, который непременно станет помощником в хозяйстве.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс Uapress, какая польза картофельного крахмала для решения бытовых проблем.

Какая польза картофельного крахмала в хозяйстве

  1. Выводит следы от утюга. Если вы вдруг сделали утюгом подпалину на одежде, намочите след водой и присыпьте крахмалом. Подождите, пока вещь высохнет, тогда щеткой удалите остатки крахмала и постирайте как обычно.
  2. Поможет избавиться от пятен крови. Разведите две столовых ложки крахмала в стакане воды и нанесите на пятно. Дождитесь, пока обработанное место высохнет, затем постирайте вещь в стиральной машинке.
  3. Чистка жира на различных поверхностях. При помощи крахмала можно вымыть кухонные поверхности от грязи и жирного налета. На влажную тряпку нанесите крахмал и потрите поверхность, от грязи не останется и следа.
  4. Чистка столовых приборов. Ваша кухонная утварь будет сиять, как новая, после такой обработки. Надо развести две столовых ложки крахмала в стакане холодной воды, нанести раствор на изделия и тщательно протереть влажной тканью.
  5. Поможет распутать узлы на бечевке. Смочите пальцы в крахмале или посыпьте им узлы – и они легко развяжутся.
  6. Маскирует отверстия от гвоздей. При помощи крахмала можно замаскировать отверстия от гвоздей на стенах и других поверхностях. Надо взять поровну воды, соли и крахмала и сделать смесь, которая легко справится с проблемой.

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