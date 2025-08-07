Выявлена неожиданная польза шоколада для здоровья сердца

Шоколад. / © Unsplash

Теобромин – питательное вещество, содержащееся в бобах какао, может повышать уровень “хорошего” холестерина, который помогает предотвратить образование бляшек в артериях.

О том, как черный шоколад может быть хорошим источником теобромина, читайте в материале EatingWell .

Ученые провели свое исследование, участие в котором приняли люди с избыточным весом, ожирением и метаболическим синдромом. Это – группа состояний организма, которые в совокупности повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и инсульта.

Участники, возраст которых был от 40 до 55 лет, ежедневно либо принимали 450 мг добавки теобромина, либо плацебо. Также все соблюдали диету с ограниченной калорийностью. Суточная потребность в калориях была подобрана для каждого человека в зависимости от возраста, пола, веса, роста и физической активности.

Отмечается, что после 12 недель приема добавок теобромина участники наблюдали незначительное повышение уровня хорошего холестерина. Кроме того, теобромин повышал активность гена PPAR-альфа, который помогает организму расщеплять жиры и управлять энергией.

А что же в обыденной жизни?

Доза теобромина, используемая в исследовании, приблизительно эквивалентна той, которую вы бы получили, употребляя примерно 60-90 мл темного шоколада ежедневно. Это немного больше, чем порция в день.

Важно, что фактическое повышение уровня "хорошего" холестерина было небольшим – около 0,3 мг. Именно это не будет иметь существенное влияние на здоровье сердца. Впрочем, темный шоколад также содержит полезные полифенолы и даже связан со снижением риска диабета. Поэтому эти сладости являются отличным выбором, когда вам нужно добавить немного сладкого.

Хотя шоколад может быть частью сбалансированного питания, лучше всего придерживаться проверенных привычек, полезных для сердца, таких как правильное питание и активный образ жизни.

