"Выйди и зайди нормально": топ фраз учителей, которые мы помним до сих пор

Есть «вечные» фразы учителей, которые школьники запоминают на всю жизнь.

Вера Хмельницкая
Школа

Школа

Все помнят свои школьные годы, особенно типичные фразы учителей, которые они очень любили использовать в воспитательных целях. Многие фразы прижились и стали очень популярны в школьной среде. Некоторые фразы учителей мы помним по сей день.

Итак, вспоминаем самые распространенные фразы учителей:

  • «Кто к доске? Лес рук!» (это фраза звучала, когда учитель просил кого-то из школьников выйти к доске, чтобы решить задачу).

  • «Звонок для учителя» (ее говорили, когда учащиеся после звонка собирались на перерыв, не слушали педагога или выходили из класса).

  • «А голову ты дома не забыл?» (ее слышали, наверное, все ученики, что-то забывавшие дома).

  • «Выйди и зайди нормально» (а это говорили, когда учителю не нравилось, как ученик зашел в класс на урок).

  • «Оценку я буду на двоих ставить?» (когда учитель заметил, что учащиеся друг другу помогали делать задания).

  • «Что там такого смешного? Скажи всем нам, вместе посмеемся» (когда на последних партах раздавался смех во время урока).

  • «А фамилию за вас я должна писать?» (когда учащийся не вписал свою фамилию в работе).

  • «Если ты такой умный, встань и проведи урок, а я сяду на твое место и буду хихикать» (когда ученик срывал урок или занимался своими делами).

  • «Убрали все с парт и достаем двойные листочки» (это означает, что будет самостоятельная или контрольная работа).

  • «Ты дома с родителями тоже так разговариваешь?» (когда ученик грубо или некорректно высказался).

  • «Я выйду на минутку, дверь открыта, я все слышу!» (для многих школьников — это сигнал к хаосу. Логика проста: если ты не видишь учителя, значит, и он тебя не видит).

  • «Закрыли рты, открыли тетради!» (это призыв настроиться на работу).

Раньше мы писали о проблеме буллинга в школах, а также как помочь своему ребенку в случае травли. Больше об этом читайте в новости.

