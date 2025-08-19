- Дата публикации
Взбейте этот продукт — у вас получится сливочное масло, в разы вкуснее и дешевле магазинного
Как приготовить натуральное сливочное масло только из одного недорогого ингредиента: простой рецепт без примесей и консервантов.
Сливочное масло — продукт не из дешевых, но его любят практически все, потому что оно не только вкусное, но и очень полезное. Так что не стоит от него отказываться, даже если цена очень кусается. Ведь натуральное сливочное масло легко сделать своими руками, для этого вам понадобится только один простой продукт. И это не домашняя сметана.
Что нужно для приготовления домашнего сливочного масла
Сливки 30-35% жирности — 500 граммов.
Немного соли или другие специи для более выразительного вкуса.
Остальное сделает ваша кухонная техника — миксер или даже обычная банка с крышкой.
Как приготовить сливочное масло.
Налейте сливки в глубокую миску или банку.
Взбейте миксером. Сначала масса превратится в густые сливки, а впоследствии начнет отделяться сыворотка.
Можно брать банку с крышкой и сбивать руками, но этот процесс будет более длительным и трудоемким.
Продолжайте взбивать до тех пор, пока не образуется плотный масляный комок.
Слейте жидкость — это пахта, ее можно использовать для выпечки.
Полученное масло промойте холодной водой, тогда оно будет дольше храниться.
Добавьте щепотку соли или любимые специи по вкусу — и вкусное домашнее сливочное масло можно смаковать.
Почему такое сливочное масло значительно лучше магазинного
Вы точно знаете состав продукта и он в разы дешевле и качественнее.
Масло получается ароматным, нежным и без примесей.
Готовить легко, а результат превосходит магазинные аналоги.
Вы получаете не только масло, но и пахту, которую можно использовать для блинов, булочек или соусов.