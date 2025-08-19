ТСН в социальных сетях

Взбейте этот продукт — у вас получится сливочное масло, в разы вкуснее и дешевле магазинного

Как приготовить натуральное сливочное масло только из одного недорогого ингредиента: простой рецепт без примесей и консервантов.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Как приготовить сливочное масло

Как приготовить домашнее сливочное масло / © pixabay.com

Сливочное масло — продукт не из дешевых, но его любят практически все, потому что оно не только вкусное, но и очень полезное. Так что не стоит от него отказываться, даже если цена очень кусается. Ведь натуральное сливочное масло легко сделать своими руками, для этого вам понадобится только один простой продукт. И это не домашняя сметана.

Что нужно для приготовления домашнего сливочного масла

  • Сливки 30-35% жирности — 500 граммов.

  • Немного соли или другие специи для более выразительного вкуса.

  • Остальное сделает ваша кухонная техника — миксер или даже обычная банка с крышкой.

Как приготовить сливочное масло.

  1. Налейте сливки в глубокую миску или банку.

  2. Взбейте миксером. Сначала масса превратится в густые сливки, а впоследствии начнет отделяться сыворотка.

  3. Можно брать банку с крышкой и сбивать руками, но этот процесс будет более длительным и трудоемким.

  4. Продолжайте взбивать до тех пор, пока не образуется плотный масляный комок.

  5. Слейте жидкость — это пахта, ее можно использовать для выпечки.

  6. Полученное масло промойте холодной водой, тогда оно будет дольше храниться.

  7. Добавьте щепотку соли или любимые специи по вкусу — и вкусное домашнее сливочное масло можно смаковать.

Почему такое сливочное масло значительно лучше магазинного

  • Вы точно знаете состав продукта и он в разы дешевле и качественнее.

  • Масло получается ароматным, нежным и без примесей.

  • Готовить легко, а результат превосходит магазинные аналоги.

  • Вы получаете не только масло, но и пахту, которую можно использовать для блинов, булочек или соусов.

