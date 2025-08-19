Как приготовить домашнее сливочное масло / © pixabay.com

Сливочное масло — продукт не из дешевых, но его любят практически все, потому что оно не только вкусное, но и очень полезное. Так что не стоит от него отказываться, даже если цена очень кусается. Ведь натуральное сливочное масло легко сделать своими руками, для этого вам понадобится только один простой продукт. И это не домашняя сметана.

Что нужно для приготовления домашнего сливочного масла

Сливки 30-35% жирности — 500 граммов.

Немного соли или другие специи для более выразительного вкуса.

Остальное сделает ваша кухонная техника — миксер или даже обычная банка с крышкой.

Как приготовить сливочное масло.

Налейте сливки в глубокую миску или банку. Взбейте миксером. Сначала масса превратится в густые сливки, а впоследствии начнет отделяться сыворотка. Можно брать банку с крышкой и сбивать руками, но этот процесс будет более длительным и трудоемким. Продолжайте взбивать до тех пор, пока не образуется плотный масляный комок. Слейте жидкость — это пахта, ее можно использовать для выпечки. Полученное масло промойте холодной водой, тогда оно будет дольше храниться. Добавьте щепотку соли или любимые специи по вкусу — и вкусное домашнее сливочное масло можно смаковать.

Почему такое сливочное масло значительно лучше магазинного