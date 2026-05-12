Взрыв пробил дыру в атмосфере Солнца: когда Землю накроет магнитная буря

Мощный взрыв на Солнце вызвал блекаут радиосвязи и угрожает Земле магнитной бурей / © NASA

В воскресенье, 10 мая, на Солнце произошла мощная вспышка класса M5.7, которая пробила массивную дыру в атмосфере звезды и спровоцировала выброс корональной массы. В результате извержения на освещенной части Земли сразу зафиксировали временные отключения высокочастотной радиосвязи, а в ближайшие дни ожидается геомагнитная буря.

Об этом пишет LiveScience.

Последствия Земли: магнитная буря и перебои в сетях

Солнечные вспышки – это внезапные выбросы электромагнитного излучения. Поскольку эта энергия движется со скоростью света, она достигает нашей планеты почти мгновенно. Атмосфера и магнитное поле защищают людей от вредной радиации, однако способны нарушать работу спутников, космических аппаратов и систем связи.

В этот раз взрыв также сопровождался выбросом корональной массы - медленным облаком солнечной плазмы. По данным Центра прогнозирования космической погоды (NOAA), основная часть этого материала пройдет мимо орбиты Земли. Однако поздним вечером 12 мая или утром 13 мая наша планета может получить касательный удар.

Этот удар способен спровоцировать слабую магнитную бурю уровня G1 (по шкале от G1 до G5). Несмотря на самую низкую интенсивность, такие геомагнитные возмущения могут повлечь за собой незначительные колебания в электросетях, повлиять на работу спутниковых систем и даже сбить с ориентиров перелетных птиц.

Увидим ли мы полярное сияние?

Одним из самых зрелищных последствий геомагнитной бури может стать появление полярного сияния. Она возникает, когда заряженные солнечные частицы врезаются в верхние слои атмосферы Земли и сталкиваются с газами. Кислород окрашивает небо в зеленый и красный цвета, а азот дает синее и фиолетовое свечение.

Источником нынешней вспышки стало солнечное пятно под номером 4436, которое в последние дни проявляет чрезвычайную активность. Только на прошлой неделе она выбросила не менее пяти облаков плазмы. Ученые предупреждают: поскольку эта зона остается нестабильной, в ближайшие дни возможны новые взрывы, которые могут привести к еще более интенсивным магнитным бурям на Земле.

Напомним, ученые установили, где именно возникает магнитное поле Солнца , запускающее солнечные вспышки и магнитные бури. Согласно результатам исследования, так называемое магнитное динамо формируется на глубине около 200 тысяч километров под видимой поверхностью звезды, что значительно глубже, чем считалось ранее.

