"Я был в аду": пастор из США рассказал, что увидел во время клинической смерти

Клиническая смерть. / © Freepik

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Бывший наркозависимый, а ныне пастор из Лос-Анджелеса Стив Канг утверждает, что во время восьмичасовой клинической смерти оказался в аду — и опыт был настолько травматичен, что, по его словам, он не пожелал бы его даже диктаторам.

Об этом пишет Daily Star.

Как рассказал Канг, все началось после попытки самоубийства на фоне длительной наркотической зависимости. Его сердце остановилось во время операции, и пока хирурги пытались его реанимировать, он пережил видение потустороннего мира.

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"Это было место без света. Каменная поверхность, никакой растительности - только мрак и чувство полного безысходности", - вспоминает он.

В этом пространстве, по словам Стива, он видел других людей, прикованных цепями, и гигантские фигуры в капюшонах, которые казались охранниками этого адского пространства.

"Я осознал, что больше не выйду оттуда. И впервые в жизни понял, что я действительно плохой человек и заслуживаю этого", - признался он в разговоре с подкастером Владом Савчуком.

Раньше Стив был буддистом и не верил в ад, но, по его словам, именно этот опыт изменил его взгляды. Его мать, узнав о ситуации, обратилась за помощью к своему единственному знакомому христианину, который одновременно был бывшим наркоторговцем сына. Тот организовал группу из восьми человек, молившихся за Стива.

"Я убежден, что меня вернули не врачи. Это произошло благодаря их молитвам", - сказал он. По его словам, именно в тот момент он услышал голос, который он считает голосом Иисуса, призвавшим его вернуться к жизни.

После выздоровления Стив порвал с прошлым и служит пастором в христианском сообществе LA Gospel Community Church в Калифорнии.