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"Я была в аду и видела души": что рассказала женщина после опыта на грани смерти
51-летняя целительница говорит, что после аварии оказалась в аду, а затем в раю. Там она будто встретила архангела.
Женщина по имени Йога Премананда говорит, что ее автомобиль внезапно съехал с дороги, и уже в следующее мгновение она оказалась в жуткой комнате, похожей на ад: «Там были стены из теней, огонь и души, кричавшие о помощи».
Об этом пишет Mirror.
По ее словам, в этой «потусторонней реальности» появился архангел Рафаил — в черном плаще, шляпе и солнцезащитных очках. Именно он принял решение дать женщине второй шанс.
«Он просматривал какие-то документы и проштамповывал души. А потом я оказалась в белом тоннеле среди других душ — это уже был рай», — говорит Йога.
Она отмечает, что весь «переход» сопровождался сильными эмоциями: сначала страх и шок, потом спокойствие и странная энергия.
Женщина утверждает, что ее машина после этого мистического опыта каким-то чудом оказалась невредимой на дороге. Она уверена, что сила сверху дала ей еще один шанс на жизнь.
«Я почувствовала, что меня вернули. Часть меня до сих пор осталась в том зале на Небесах», — добавила она.
Ее история собрала тысячи отзывов в соцсетях — от веры до скепсиса. Но одно очевидно: опыт Йоги — это еще один пример того, насколько непостижимыми могут быть моменты на грани жизни и смерти.
Напомним, ранее мы писали, что пользователь Reddit спросил медицинских работников о самых страшных, трогательных и эмоциональных последних словах, которые они услышали от своих пациентов. Ответы медиков оказались очень разнообразными и в то же время глубоко человечными — истории о страхе, боли, надежде и смирении, с которыми сталкиваются работники медицины каждый день.