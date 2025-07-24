"Я была в аду и видела души": что рассказала женщина после опыта на грани смерти

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Женщина по имени Йога Премананда говорит, что ее автомобиль внезапно съехал с дороги, и уже в следующее мгновение она оказалась в жуткой комнате, похожей на ад: «Там были стены из теней, огонь и души, кричавшие о помощи».

Об этом пишет Mirror.

По ее словам, в этой «потусторонней реальности» появился архангел Рафаил — в черном плаще, шляпе и солнцезащитных очках. Именно он принял решение дать женщине второй шанс.

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«Он просматривал какие-то документы и проштамповывал души. А потом я оказалась в белом тоннеле среди других душ — это уже был рай», — говорит Йога.

Она отмечает, что весь «переход» сопровождался сильными эмоциями: сначала страх и шок, потом спокойствие и странная энергия.

Женщина утверждает, что ее машина после этого мистического опыта каким-то чудом оказалась невредимой на дороге. Она уверена, что сила сверху дала ей еще один шанс на жизнь.

«Я почувствовала, что меня вернули. Часть меня до сих пор осталась в том зале на Небесах», — добавила она.

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Ее история собрала тысячи отзывов в соцсетях — от веры до скепсиса. Но одно очевидно: опыт Йоги — это еще один пример того, насколько непостижимыми могут быть моменты на грани жизни и смерти.

Напомним, ранее мы писали, что пользователь Reddit спросил медицинских работников о самых страшных, трогательных и эмоциональных последних словах, которые они услышали от своих пациентов. Ответы медиков оказались очень разнообразными и в то же время глубоко человечными — истории о страхе, боли, надежде и смирении, с которыми сталкиваются работники медицины каждый день.