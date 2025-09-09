"Я не ожидала, что он вырастет таким": как маленькая такса стала "танком"

Такса Болилло

Владелица таксы по кличке Болилло была уверена, что ее любимец останется маленьким, однако собака выросла до верхней границы стандарта породы и удивила даже ветеринара.

Необычная история с TikTok о том, как миниатюрный щенок неожиданно превратился в обширную таксу, стала вирусной и собрала сотни тысяч просмотров.

Когда владелица таксы по кличке Болилло впервые привела его домой, он был крошечным. Ветеринар тогда заверил ее, что собака «не вырастет гораздо больше», пишет «Фокус». Женщина ожидала, что Болилло будет весить примерно столько же, сколько ее другая такса по кличке Черизо, около 11 килограммов.

Но время расставило все на свои места: Болилло выросло до 13,5 килограммов и поразило даже врачей. На опубликованном видео щенок показан «тогда и сейчас».

«Честно говоря, я не ожидала, что он вырастет таким большим! С таксами никогда нельзя заранее знать, какого размера они будут даже если родители миниатюрны», — призналась хозяйка.

По данным Американского клуба собаководства (AKC), небольшие таксы обычно весят около 5 кг, стандартные — от 7 до 15 кг. Болилло оказался на верхнем пределе нормы, а семья теперь шутливо называет его «танком».

Эксперты отмечают, что у такс сложно предсказать рост. Миниатюрные и стандартные таксы относятся к одной породе, и щенок может унаследовать разные гены. Поэтому будущим владельцам стоит быть готовыми: маленький щенок может неожиданно превратиться в настоящего «гиганта» среди такс.

