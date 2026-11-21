Как украсить елку на Новый год 2027 / © pexels.com

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Обычные шары и гирлянды никуда не исчезают, но их можно интересно соединить с деревянными украшениями, большими бантами, необычными подвесками и декором из натуральных материалов.

В 2027 году можно смело экспериментировать с цветами. Кому-то по душе придется традиционные красные и золотые украшения, а кто-то захочет оформить елку в спокойных природных оттенках или создать настоящую зимнюю сказку с помощью серебра и белого декора.

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По восточному календарю 2027 год будет годом Огненной Козы. С этим символом ассоциируют теплые цвета, уют и естественность. Рассказываем, как украсить елку 2027 года, какие оттенки сочетать и на что обратить внимание при выборе новогодних игрушек.

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Какие цвета выбрать для елки 2027 года

Цвет украшений во многом определяет, как будет выглядеть новогоднее дерево. Если хочется создать уютную атмосферу, можно остановиться на тёплых оттенках. Для более сдержанного оформления подойдут естественные цвета, а любителям яркого декора стоит присмотреться к насыщенным контрастным сочетаниям.

Вот несколько вариантов, которые можно взять на заметку.

Бордовый и золотой — классика, которая всегда уместна

Если вам нравится традиционная новогодняя атмосфера, попробуйте объединить бордовые, винные и золотые украшения. Такая елка будет выглядеть нарядно, особенно если добавить несколько стеклянных шаров с блестящей поверхностью и красивые ленты.

Не обязательно покупать весь декор в одном цвете. К примеру, основой могут стать бордовые шары, а золотые звезды, банты и небольшие подвески придадут нужные акценты. На зеленой елке такое сочетание смотрится особенно удачно.

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Белый и молочный — для тех, кто любит минимализм

Светлые украшения подойдут тем, кто не желает перегружать елку яркими деталями. Белые и молочные шары можно дополнить деревянными фигурками, шишками, текстильными бантиками и небольшим количеством гирлянд.

В результате получится легкое оформление, которое будет хорошо подходить к скандинавскому стилю интерьера. К тому же такой декор не нуждается в большом количестве разнообразных игрушек.

Оливковый и терракотовый — естественные оттенки для уютной атмосферы.

Если красный и золотой кажутся слишком привычными, обратите внимание на оливковое, шалфейное и терракотовое. Эти цвета хорошо сочетаются и создают спокойную, немного необычную композицию.

Для такой елки подойдут матовые шары, деревянные украшения, шишки и ленты из натуральной ткани. Особенно будет выглядеть декор, в котором нет чрезмерного блеска.

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Розовый, гранатовый и сливовый — для необычного оформления.

Любителям оригинальных решений можно попытаться соединить несколько насыщенных, но близких по настроению оттенков. Гранатовый придаст елке выразительности, розовый сделает оформление более нежным, а сливовый поможет создать глубину цвета.

Здесь главное — не увлечься количеством украшений. Лучше выбрать несколько красивых игрушек разных размеров, чем заполнять каждую ветку декором.

Серебряный, голубой и темно-синий — зимняя классика

Тем, кто хочет создать атмосферу заснеженного леса, понравится сочетание серебристых, голубых и темно-синих украшений. Прозрачные шары, блестящие снежинки и подвески в форме сосулек дополнят такую композицию.

Особенно эффектно эти цвета смотрятся на белой или заснеженной елке. Для завершения можно использовать гирлянду с холодным белым светом.

Какие новогодние игрушки выбрать в 2027 году

Даже если вы решили украсить елку в традиционном стиле, несколько необычных деталей помогут сделать ее более интересной. К примеру, обычные шары можно дополнить украшениями с другой фактурой или необычной формой.

Один из удачных вариантов — стеклянные игрушки. Они красиво отражают свет гирлянд, а модели с рельефом, росписью или перламутровым покрытием придают оформлению особого шарма.

Также стоит обратить внимание на следующие украшения:

Большие банты. Их можно повесить на несколько веток или использовать вместо традиционной макушки. Особенно хорошо смотрятся бархатные и атласные ленты. Деревянные фигурки. Звездочки, ангелы, домики и другие небольшие украшения хорошо сочетаются с естественными оттенками. Жемчужины и бусины. Такой декор подойдет для ласкового оформления. Им можно дополнить стеклянные шары или украсить отдельные ветки. Геометрические подвески. Звезды, колокольчики, ромбы и сосульки помогут отойти от привычного набора круглых игрушек. Текстильные украшения. Бантики, фигурки из ткани и плетеные элементы добавят елке домашнего уюта.

Не стоит покупать все перечисленное одновременно. Сначала определитесь с цветом и стилем, а уже потом подбирайте игрушки. Так будет проще избежать пестрого дизайна.

Как украсить зеленую, белую и заснеженную елку

Те же игрушки могут иметь совершенно разный вид в зависимости от цвета елки. Поэтому перед тем, как отправляться за новыми украшениями, посмотрите, какие оттенки будут лучше сочетаться с вашим деревом.

Зеленую елку можно украсить золотыми, бордовыми, серебристыми или белыми шарами. Если хочется чего-нибудь необычного, попробуйте добавить розовые или терракотовые элементы. Они будут хорошо выделяться на темной хвое.

Белая елка выглядит красиво с насыщенными украшениями. Бордовый, изумрудный, темно-синий и гранатовый создадут выразительный контраст. Если вам нравится сдержанный стиль, используйте прозрачные, серебристые и молочные игрушки.

Снежную елку лучше не перегружать. Поскольку ветки уже имеют декоративное белое покрытие, достаточно выбрать два основных цвета. Например, золотой с бордовым или синий с серебристым.

Сколько игрушек нужно для елки

Покупая новогодние украшения, легко увлечься и приобрести гораздо больше, чем на самом деле нужно. Чтобы этого не произошло, следует заранее примерно сосчитать количество игрушек.

Для елки высотой около 180 см можно ориентироваться на 60-90 шаров и других украшений стандартного размера. Если дерево очень пышное, декору может понадобиться больше. Для компактной елки, напротив, хватит меньшего количества.

Чтобы украшения не сливались в одно пестрое пятно, воспользуйтесь простым правилом: выберите один основной цвет, один дополнительный и еще один для небольших акцентов.

К примеру, если основой стал бордовый, добавьте золотые шары и несколько прозрачных подвесок. Если вы выбрали бело-серебристую гамму, можно разбавить ее голубыми игрушками.

Большие шары лучше размещать ближе к стволу, а маленькие — на кончиках ветвей. Так елка будет выглядеть более объемно. Не забывайте и о пространстве между украшениями: каждая игрушка должна быть заметна.

Чего не стоит делать во время украшения елки

Иногда даже красивые и дорогие игрушки не спасают ситуацию, если их неправильно соединить. Чтобы новогоднее дерево выглядело опрятно, обратите внимание на несколько распространенных ошибок:

Не используйте слишком много цветов. Если на елке одновременно красные, синие, розовые, зеленые, золотые и серебристые шары, оформление может выглядеть хаотично. Лучше заранее выбрать палитру и придерживаться ее. Не смешивайте все стили сразу. К примеру, деревянные украшения в рустикальном стиле не всегда хорошо сочетаются с большим количеством блестящих пластиковых игрушек. Если вы хотите использовать разный декор, подберите общие цвета или фактуры. Не перегружайте ветки большими игрушками. Массивные шары и объемные банты могут скрыть другие украшения. Лучше использовать их в качестве отдельных акцентов. Обратите внимание на гирлянду. Теплый и холодный свет по-разному влияет на цветовосприятие. Поэтому освещение следует подбирать после того, как вы определились с основным декором. Учитывайте цвет хвои. К примеру, темно-зеленые игрушки на обычной зеленой елке могут быть почти незаметными. А белые украшения на заснеженных ветвях иногда просто теряются.

В конце концов, украшение елки не требует строгого соблюдения модных правил. Если вам нравятся определенные цвета и игрушки, используйте их смело. Главное — чтобы декор сочетался между собой, подходил к дому и создавал праздничное настроение.

FAQ

В каких цветах украшать елку 2027 года?

Для новогодней елки 2027 года подойдут бордовый, красный, золотой, оливковый, терракотовый, молочный, серебряный и темно-синий цвета. Если хочется учесть символику года Огненной Козы, можно отдать предпочтение теплым оттенкам и природной палитре. В то же время следует ориентироваться на собственный вкус и интерьер.

Какие игрушки выбрать для елки 2027?

Для оформления елки можно использовать стеклянные шары, прозрачные подвески, деревянные фигурки, большие банты, жемчужины и украшения. Хорошо будет выглядеть сочетание игрушек разных размеров и фактур. Главное — соблюдать выбранную цветовую гамму, чтобы декор не выглядел перегруженным.

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